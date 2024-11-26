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氣象署深化AI氣象服務 讓民眾更易理解氣象資訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署攜手台灣設計研究院今正式簽署合作備忘錄，圖為氣象署長程家平（右）及設研院院長張基義（左）。圖／氣象署提供
中央氣象署攜手台灣設計研究院今正式簽署合作備忘錄，圖為氣象署長程家平（右）及設研院院長張基義（左）。圖／氣象署提供

全球暖化及氣候變遷議題近年來備受國際關注，為提升台灣民眾及社會理解並因應氣候變遷衝擊，中央氣象署攜手台灣設計研究院（簡稱設研院）今正式簽署合作備忘錄，深化AI於氣象領域的多元應用，將複雜的氣象數據轉化為易理解的資訊，幫助民眾迅速掌握即時氣象變化。

氣象署自成立及升格後，持續以氣候服務及公私協力推動跨領域合作，運用高速運算電腦並開發AI技術，提升氣象預報精準度，以及深化AI於氣象領域多元應用。今天氣象署與設研院簽署合作便忘錄，雙方以「設計導入氣象服務創新」為核心，強化服務溝通力。

氣象署長程家平表示，讚全球暖化及劇烈天候衝擊加劇的背景下，氣象服務升級不僅依靠科技，更需考量如何將複雜氣象預報資訊，以簡易、具體、有效方式傳遞給民眾；透過與設研院合作，將提升氣象服務溝通力，提供更符合民眾需求且更容易理解的氣象資訊。

設研院院長張基義說，設計在公共服務中扮演重要角色，透過創新方法，能將複雜數據轉化為易於理解的資訊。盼與氣象署攜手，將設計思維與AI技術融入氣象服務，共同面對未來的挑戰。

氣象署表示，此合作備忘錄的簽訂，象徵雙方邁入新的合作里程碑，未來雙方將結合AI科技與設計思考，透過跨領域應用調研及分析，不僅要升級氣象服務，更要強化資訊溝通力，將複雜氣象數據轉化為易理解、貼近民眾需求的資訊，幫助民眾迅速掌握即時氣象變化，提升因應極端天氣的能力。

另外，氣象署也將與設研院逐步啟動一系列合作計畫與活動，促進跨領域參與，打造更完善、貼近民眾需求的氣象服務。

中央氣象署攜手台灣設計研究院今正式簽署合作備忘錄，深化AI於氣象領域的多元應用，將複雜的氣象數據轉化為易理解的資訊。圖／氣象署提供
中央氣象署攜手台灣設計研究院今正式簽署合作備忘錄，深化AI於氣象領域的多元應用，將複雜的氣象數據轉化為易理解的資訊。圖／氣象署提供
中央氣象署攜手台灣設計研究院今正式簽署合作備忘錄，深化AI於氣象領域的多元應用，將複雜的氣象數據轉化為易理解的資訊。圖／氣象署提供
中央氣象署攜手台灣設計研究院今正式簽署合作備忘錄，深化AI於氣象領域的多元應用，將複雜的氣象數據轉化為易理解的資訊。圖／氣象署提供

氣象署 溝通

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