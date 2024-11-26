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最想收到的禮物！綁著燙金緞帶的香奈兒白黑盒子

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒歡慶佳節。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶佳節。圖／香奈兒提供

迎接冬季、歡慶佳節的時刻，所有女人最希望收到的禮物無疑就是繫著燙金緞帶的白黑雙色的香奈兒禮盒。在皚皚白雪的配襯下，香奈兒腕表暨高級珠寶，完美彰顯黃金、陶瓷與鑽石的耀眼邂逅，設計時髦易於配戴，是送給親朋好友、也是犒賞自己的經典不敗首選。

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）一直都深信數字「5」能帶給她好運。然而，如何恆常把握稍縱即逝的好運？然而在香奈兒的世界中，配戴以幸運數字「5」為靈感的N°5高級珠寶，就彷彿擁有化好運為永恆的神奇魔力。幸運數字「5」不僅呼應香奈兒女士位於黃道第五宮的星座獅子座，也讓人聯想起1921年香奈兒女士與前沙皇御用調香師恩尼斯鮑（Ernest Beaux）共同創造的第一款香水 N°5 在唷個世紀後的今日，香奈兒將這款絕對現代的香氣化作珠寶，以璀璨鑽石與珍貴金質將這個幸運的數字溜在每個女性的身邊。

形象中搶眼的COCO CRUSH高級珠寶系列，則在系列珠寶上裝飾包款上經典的「Matelassé」菱格紋圖騰，結合香奈兒女士最鍾愛的寶石－鑽石，及品牌獨創18K BEIGE米色金，成為最活潑、易於混搭的當代系列，也是能和包包或香奈兒配件完美呼應的穿搭細節。

若要選擇最能代表香奈兒女士珠寶精神的設計，則不能錯過彗星圖騰Cométe系列，靈感來自於1932年香奈兒女士親自創作的「Bijoux de Diamants」系列鑽石珠寶，她選擇了璀璨耀眼的彗星以及繁星圖案作為首次高級珠寶設計的圖騰之一，這也是迎接全新一年、美好開始的絕佳象徵。

除了所有香奈兒品牌愛好者都不能錯過的經典Première腕表，同樣採用八角造型、更為中性活潑的BOY·FRIEND 腕表，以及搭載全新Caliber 12.1自動上鍊機械機芯的J12腕表，則都是現代女性不可或缺的魅力時計。BOY∙FRIEND腕表除了標誌的八角造型讓人想起傳奇的N°5香水瓶蓋及芳登廣場，鮮明的細節更傳承了香奈兒女士轉化男裝中她鍾愛的元素精神。結合美洲杯帆船和賽車運動線條的J12，更是在掀起21世紀運動奢華風以及創新陶瓷材質兩大風潮的先驅經典。

J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷和18K黃金表殼，搭載Caliber 12.1 機芯，52萬6,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷和18K黃金表殼，搭載Caliber 12.1 機芯，52萬6,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶佳節。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶佳節。圖／香奈兒提供
PLUME可轉換式戒指，18K白金及黃金，鑲嵌1顆重約0.5克拉梨形切割鑽石、鑽石，167萬元。圖／香奈兒提供
PLUME可轉換式戒指，18K白金及黃金，鑲嵌1顆重約0.5克拉梨形切割鑽石、鑽石，167萬元。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND腕表大型款，37 x 28.6毫米18K BEIGE米色金表殼、蛋白石色雕紋表盤，手上鍊機芯，66萬1,000元。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND腕表大型款，37 x 28.6毫米18K BEIGE米色金表殼、蛋白石色雕紋表盤，手上鍊機芯，66萬1,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶佳節。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶佳節。圖／香奈兒提供
（由上至下）ETERNAL N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，32萬9,000元；EXTRAIT DE N°5項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，13萬元。圖／香奈兒提供
（由上至下）ETERNAL N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，32萬9,000元；EXTRAIT DE N°5項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，13萬元。圖／香奈兒提供
（由左至右）COCO CRUSH窄版手環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，31萬6,000元；COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金，29萬5,000元；COCO CRUSH窄版手環，18K白金鑲嵌鑽石，48萬6,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）COCO CRUSH窄版手環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，31萬6,000元；COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金，29萬5,000元；COCO CRUSH窄版手環，18K白金鑲嵌鑽石，48萬6,000元。圖／香奈兒提供
（左）COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，61,000元；（右）COCO手鍊，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，84,000元。圖／香奈兒提供
（左）COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，61,000元；（右）COCO手鍊，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，84,000元。圖／香奈兒提供
RUBAN項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，30萬8,000元。圖／香奈兒提供
RUBAN項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，30萬8,000元。圖／香奈兒提供

珠寶 腕表 香奈兒

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