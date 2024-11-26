溫暖系新品開賣！7-ELEVEN推台版「栗子提拉米蘇杯」 全家聯名「原神」買咖啡送虛寶

年末過節的氣氛越來越濃，超商推出一系列暖系商品，吃的、用的滿足民眾溫暖需求。

7-ELEVEN自11月27日起至12月24日展開滷味/關東煮/麻辣燙全品項任選買4送1優惠，自有品牌「星級饗宴-滷味」更與米其林餐盤推薦燒鳥專門店「台北鳥喜」合作全新炭香聯名滷汁，濃郁日式炭烤香氣，帶出食材本身甜味。另外限定門市設置的哈燒專櫃也推出中部地區超人氣炸雞店六星炸雞「椒鹽大雞排」，在地雞胸肉獨家秘製傳統椒鹽雞排風味，外酥內嫩肉質鮮嫩多汁，即日起至12月10日還可享「哈燒專櫃全品項任選第2件9折」。

同時，7-ELEVEN也針對冬季推出濃郁系食感新品，成功開發台版「栗子提拉米蘇杯」，香濃栗子慕斯添加琥珀核桃粒，5層層次口感豐富；同步引進韓國超商狂銷千萬顆的「延世大學可可生乳包」，奶油炸彈般的療癒食感滿足味蕾，11月27日起至12月10日止指定甜點搭配飲料可省20元。CITY系列則是推出暖心拿鐵饗宴活動，包含CITY CAFE濃萃拿鐵與厚乳拿鐵、卡布奇諾；CITY PRIMA精品馥芮白以及紅玉18精品拿鐵等，活動期間購買任指定拿鐵品項大杯以上享第2杯半價優惠。

另外，也針對今年聖誕節英倫主題，祭出多款麵包、點心新品，首度推出2款英式司康和19世紀英國公爵夫人最愛的「英式維多利亞蛋糕」陪伴消費者冬日午茶時光，並與「Mister Donut」、「KITKAT」、「HERSHEY′S」、「MyCROissant by Guillaume吉可頌丹麥專門店」等品牌合作推出袋裝便利甜甜圈、歐式麵包、雙色年輪蛋糕等商品。主題專案架則是推出多款限定零食、糖果任選2件8折、3件7.7折，更攜手可口可樂推出獨家消費加價購品牌小夜燈、哈根達斯指定品項任2件8.8折、4件7.7折還可加贈水晶球濃縮咖啡杯。

每年聖誕節經典的水晶球今年集結Hello Kitty、蠟筆小新、KUROMI、航海王、小熊維尼、米奇、奇奇蒂蒂等7大肖像，推出8款直徑8到12公分的水晶球預購，其中2款更擁有指針時鐘功能，搭配七彩燈光實用又有氣氛。

全家便利商店則是與開放世界冒險RPG手遊「原神」聯名推出多重寵粉活動，11月27日起至2025年1月7日，全台全家店舖購買Let's Café現調飲品/Let's Café罐裝咖啡任2杯或6杯，即可獲得限量遊戲禮包兌換碼1組。期間更推出聯名杯款、角色Q版杯套，包含高人氣角色綺良良、楓原萬葉、八重神子，購買Let's Café現調飲品都可獲得。凡於全台全家FamiPort機台購買特定點數卡滿1,000元，且成功儲值至「原神」遊戲帳號即可獲得獨家儲值禮包序號，內含原石*30、摩拉20000、大英雄的經驗*2，贈品數量有限送完為止。