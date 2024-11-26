浪琴Longines迷你多情系列 新鍊帶加頂規鑽石、奢華傳家

優雅是一個形容詞，多用以稱呼一個人的氣質、風範，而瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）向來以「優雅，是一種態度」（ Elegance is an attitude）為口號，近日並推出全新Mini Dolcevita迷你多情系列腕表，以新設計、纖細尺寸與鑽石鑲嵌，成為個人造型、風格傳家的推薦單品。

Dolcevita系列最早是從1927年的骨董時計得到啟發、並於1997年初次問世。表款重新探索了1920至1930年代蔚為風氣的長方形表款，並接軌當時流行的裝飾藝術（Art Deco）風格。2024年新款Mini Dolcevita迷你多情系列腕表則延續了原有設計特色，並推出包含表冠、表帶、表殼全18K玫瑰金或黃金為材質的組合，另搭配深色皮表帶或全貴金屬的鍊結鍊帶。

由於國際金價持續上揚，全貴金屬的表帶向來要價不斐，為此浪琴並特別設計出ㄧ條由106個鏈節組合而成的全新鍊帶，保有手腕貼合度的同時、表殼側邊再鑲嵌總重0.456克拉的Top Wesselton IF-VVS等級鑽石，規格較同系列的先前作品更為升級。