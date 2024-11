文學經典「金銀島」華麗大冒險！梵克雅寶高級珠寶啟航

梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)於美國邁阿密發表年度全新高級珠寶系列「金銀島」(Treasure Island),取材自英國作家羅伯特路易斯史蒂文生(Robert Louis Stevenson)於1883年發表的同名歷險小說。系列珠寶刻畫不同人物克服不同的環境、尋找神秘寶藏的旅程。

「金銀島」高級珠寶作品的創作,於品牌的創作主題和歷史傳承方面都有所傳承。梵克雅寶自上個世紀創作開始,屢次以不同手法反映航海歷奇故事與海洋生物,以及對遙遠文明的想像。近年來陸續發表的當代新作更以珠寶語彙轉譯文學經典,例如莎翁的《仲夏夜之夢》、《羅密歐與茱麗葉》、凡爾納的《奇異旅程》等。

Treasure Island by Van Cleef & Arpels高級珠寶系列,以三部曲形式組成一趟環球旅程。第一章「海底歷險」,刻畫水手啟航沿途所見,從水手繩結和各種航海器具,到大海美境均為珠寶創作的靈感。Pirate胸針刻劃史蒂文生筆下三位海盜John、David和Jim的形象。Écume Mystérieuse項鍊以不對稱的結構透過洶湧的波濤描繪汪洋的力量,Hispaniola胸針則以金屬結構勾勒載著主角勇闖怒濤的同名帆船。

En haute mer可轉換式項鍊及戒指是向傳統海員結繩藝術致敬之作,運用品牌自1940年代沿用至今的金絲穗帶編織技術製成立體的金質繩索,再將黃K金和白K金繩索編成對稱的項鍊結構,造型結合接繩結、金錢結、平結和雙套結等多種繩結,中央懸垂著一顆55.34克拉祖母綠切割藍寶石,寶石可以分拆並嵌入單鑲寶石戒指。此篇章還有一件別緻的Onde Mystérieuse珠寶盒,是結合珠寶、鐘表、琺瑯等多重技藝的傑作。

第二章「海島探奇」則融會虹彩繽紛的貝殼、俏皮可愛的海龜,以及異國風情的奇花異草,歌頌大自然萬象。Coquillage Mystérieux胸針造型媲美雕塑,華麗的貝殼表面,運用了包括經典Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌在內的軌鑲、粒鑲、爪鑲、半包鑲和角鑲多重鑲嵌工藝,貝殼內背面則為一位手捧一顆色彩柔和的祖母綠金雕仙子。

最後第三章「尋寶旅程」描述的是縱橫四海的尋寶故事,由前哥倫布時期的珍寶到亞洲,將異域的想像化作動人的珠寶。各種造型戒指如寶藏箱內匯聚異國文化的工藝結晶,以港口Dorestad為名的圖章戒指,更以獨特的專門鑲座彰顯13.87克拉黃色剛玉主石純淨剔透的「小太陽」美色,Dieu du vent及Dieu du ciel胸針的分別刻畫瑪雅神話中的風神Huracan和天神Itzamna。而Roi d'Uxmal、Gardien de Palenque和Danseur de Tikal胸針分別活現王座上的王者威儀、交腿而坐的戰士,以及翩翩起舞的祭司,向遠古的瑪雅文明致意。