全國電子「黑五購物節」大家電5折起 滿額加1元iPad帶回家

全國電子「黑色星期五」超狂優惠限時下殺來了，即日起至11月30日推出黑五限時派對超狂優惠，推出指定大家電5折起、滿額加1元送iPad，4大家電滿萬送1,000點會員點數， 另外還有全國揪速PAY會員優惠活動，下載全國電子APP綁定行動支付消費，單筆滿萬加碼送111點，搭配指定銀行分期滿額最高再送1,200點全國電子點數，快加入成為全國電子APP會員，買越多省越多。

黑色星期五聯手家電大廠舉辦品牌聯合慶，「LG周年1+1滿額登錄送再抽閨蜜機」、「聲寶小家電尊享禮遇滿額抽好禮」。全國電子化身「廚衛專家」各式熱水器、瓦斯爐、抽油煙機等廚衛品牌款式齊全，商品全面享8.8折起優惠，還有原廠專業機師到府安裝。

活動期間指定商品滿額享加1元精品家電大方送，6大門檻多項好禮帶回家，包括iPad、象印烘烤爐、Dyson吸塵器、掃地機器人、Honeywell空氣清淨機、Wi-Fi電子鎖等，甚至還有會員點數最高5,000點。購買電視、冰箱、洗衣機、空調可以享滿萬送1,000點全國電子會員點數，指定機型洗衣機、電視加碼送獨家好禮，指定冰箱安裝完成最高送3,000點全國電子點數；購買冰箱、洗衣機、乾衣機單筆發票滿100,000元還可以再抽iPhone 16。

節能補助最後倒數，購買能源效率第1級或第2級的電冰箱、冷暖空調或新除濕機等節能家電，每台可申請退還減徵貨物稅最高2,000元，加上經濟部的汰舊換新節能補助3,000元截至113年12月31日可申請，凡今年底前購買空調、冰箱者最高可享5,000元節能補助。現在購買空調更享有總統級精緻安裝及8年免費延長保固，下載全國電子APP綁定會員，預約並完成空調場勘最高可享10,000元空調折價券；購買指定空調最高享原廠現折8,000元，指定機型再拿家電精品好禮。