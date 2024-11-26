賀中華隊12強奪冠 新光三越超市、百項商品買一送一

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，相關慶祝優惠齊出，新光三越即起至11月27日推出超市百項商品與百項品牌商品買一送一與全民同慶。

11/25至11/27：新光三越超市百項商品買一送一

雀巢金牌香醇即溶咖啡120g，原價450元/罐，特價買一送一（限量）。

AGF B咖啡歐蕾27本系列，原價395元/盒，特價買一送一（限量）。

Pocky 8袋入巧克力棒，原價189元/包，特價買一送一（限量）。

高野 小粒納豆四付綠納豆，原價135元/組，特價買一送一（限量）。

三幸 米果系列，原價140元/包，特價買一送一（限量）。

稻葉3入鮪魚鰹魚罐，原價225元/組，特價買一送一（限量）。

11/25至11/27：百項品牌商品買一送一

春水堂11/25至11/27：小杯珍珠奶茶買一送一（限量，每人限購1組）。

星巴克11/25至11/26 ：11:00至20:00大杯以上飲料買一送一（部分商品除外）。

翰林茶棧11/25至11/26：熊貓珍奶買一送一（限量，每人限購1組）。

教父牛排11/25至11/27：日本A5和牛菲力120g買一送一。

COME SEE PIZZA 11/25至11/28：單片披薩任選口味買一送一（限量，限台北信義新天地）。

福里安花神11/25至11/27：馬卡龍買一送一（限量，限台北信義新天地）。

雪坊優格11/25至11/27：單球冰淇淋買一送一（限量，限台北信義新天地）。

石安牧場11/25至12/1：滴雞精禮盒買一送一（限台南新天地）。

earth music & ecology、GREEN PARKS、CHAMPION、Adidas KIDS、Fila KIDS等品牌指定服飾買一送一（限台南新天地）。

資生堂國際櫃、BOBBI BROWN、歐舒丹、KANEBO、KOSE等品牌買一送一限定組合（限台北站前店、台南新天地）。