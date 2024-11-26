台南晶英ROBIN'S重現「大航海時代」 沙拉吧復刻四百年前異國風味佳餚

跨越時空體驗美食，台南晶英酒店透過美食行動響應台南市文化資產管理處推出的全新3D歷史體驗電腦遊戲《鯤島行者》，以17世紀福爾摩沙荷蘭東印度公司為時代背景，由ROBIN'S鐵板燒主廚鄭安宏考究文獻，重現四百年前因世界貿易興起所孕育出的飲食文化。

料理除了在遊戲中出現成為彩蛋之外，饕客也可以前來ROBIN'S一同探索「航海時代主題式沙拉吧」，其中涵蓋豌豆、椰子、海鮮、牛肉、蔬菜及麵包等經典滋味，透過味蕾探尋西元1624年的生活軌跡，大啖期間限定的異國風情佳餚。

根據史料記載，17世紀航海飲食展現了早期食材保存與烹飪智慧，〈蔬菜燉培根佐味自慢烏魚子〉源自當時常見的「蔬菜燉培根」，鄭主廚將高麗菜燉培根佐芡汁，擺上泡過酒及香料再進行風乾熟成的薄片烏魚子，蔬菜甜香襯托濃郁海味。〈鹽漬虱目魚慕斯奶油吐司〉是將虱目魚低溫油烤至魚骨軟化，調味後打發成細緻慕斯，搭配自製西瓜綿蜜餞與香醇奶油吐司，一小口即展現兩款府城經典食材。

此外，荷蘭人時期到處都有野鹿生長，〈雪落煙燻鹿肉薄片〉是將鹿肉片以香料粗鹽醃漬後風乾熟成，刨成片狀後搭配清爽無花果與哈密瓜食用。主廚有鑑於當時人民會將海鮮乾貨燉煮油脂豐厚的肉類以延長賞味期限，遂選用小琉球鬼頭刀、乾魷魚與豬五花做成風味獨特的〈海島鬼頭刀魷魚小封肉〉，上述料理在ROBIN'S早餐吧帶來穿越時空的味覺享受。

午、晚餐時段沙拉吧供應品項靈感來自17世紀臺南會出現的海鮮和水果，〈薑味牡蠣佐鳳梨莎莎〉選用將軍區的鮮蚵，酒煮後再油封冰存以緊緊鎖住鮮度，搭配酸勁鮮明的鳳梨、甜味番茄與香菜拌製成清爽莎莎醬，口味相輔相成層次豐富。

另款〈椰奶凍鮮蝦沙拉〉是參照17世紀盛行的椰子飲食文化，由史料可知椰子是當時常見水果，主廚將椰油調製成油醋佐酒煮鮮蝦，爽脆蝦身與滑嫩椰奶涷一起下肚，口口都是椰香與海味的驚喜感受。佐餐麵包發想於貿易時期傳入寶島的「豌豆」和「米」，口感帶韌性的鹹香歐式豌豆餐包、百分百米穀粉烘烤後散發甜味的米麵包，質地飽滿，相當適合塗抹果醬一同享用，位於一樓的外賣中心也同步推出包裹芋頭及蕃薯夾餡的高纖養生雜糧麵包，兼具健康及美味。