陳泰銘珍藏名釀 今年11月30日登香港蘇富比專場拍賣

「葡萄酒是唯一一種可以享用、及能真正與之共度時光的藝術。它使用的是其他藝術形式通常不涉及的感官，如味覺和嗅覺。其他藝術不需體驗者作多少付出，而葡萄酒則需要品酒之人發揮創造力。」知名美食家、美學家、國巨集團董事長陳泰銘（Pierre Chen）解說品嚐與收藏佳釀的心旨。

香港蘇富比宣布將於2024年11月30日，在香港再次推出陳泰銘之顯赫窖藏「寰宇百味・名釀珍饈：登峰造極」專場拍賣，精選近300項珍稀罕見的酒藏，絕大多數都是保存完好的陳釀年份酒，可即時享用。

無論是對於藝術、名釀、珍饈或旅遊，陳泰銘生性熱愛探尋冒險並樂於分享，他所收藏的佳釀也反映對探索、冒險和發掘的激情，渴求新體驗、不因傳統名聲而偏愛最尊貴著名的大師，信任自身體驗的特性。而與以往拍賣不同之處，「登峰造極」系列專注於陳泰銘收藏旅程初期所品嚐的勃根地及香檳區兩大產區。「每瓶酒都有其獨特的魔力：具有通過品嚐一口酒來重溫美好時光的力量。」陳泰銘如是說。

在香檳方面，包括DomPérignon於1960至1970年代多個絕佳年份的頂級佳釀，還有Krug年份酒、收藏家系列、Clos du Mesnil及Clos d’Ambonnay的一流陳釀年份酒（back-vintages）。此外，亦有來自Salon和Cristal的大瓶裝頂級香檳，以及Bollinger珍稀的Vieilles Vignes Françaises佳釀。

勃根地可能是陳泰銘更為熱愛的葡萄酒產地，本次拍品涵蓋羅曼尼康帝酒莊的多款裝瓶陳釀，以及Leroy、d’Auvenay、Jayer、Rousseau、Dujac、Coche-Dury等其他酒莊的頂級美酒。最後，一小部分則是出自波爾多的酒品，如義大利的Amarone及波特酒，尤其是拉圖堡及柏翠堡極盡珍稀的六公升裝與三公升裝名釀﹔出自傳奇釀酒大師Giuseppe Quintarelli的裝瓶陳釀﹔以及數瓶來自Quinta do Noval和Taylor的珍貴波特酒。

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