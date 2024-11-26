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陳泰銘珍藏名釀 今年11月30日登香港蘇富比專場拍賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
知名美學與美食家陳泰銘。圖／蘇富比提供
知名美學與美食家陳泰銘。圖／蘇富比提供

葡萄酒是唯一一種可以享用、及能真正與之共度時光的藝術。它使用的是其他藝術形式通常不涉及的感官，如味覺和嗅覺。其他藝術不需體驗者作多少付出，而葡萄酒則需要品酒之人發揮創造力。」知名美食家、美學家、國巨集團董事長陳泰銘（Pierre Chen）解說品嚐與收藏佳釀的心旨。

香港蘇富比宣布將於2024年11月30日，在香港再次推出陳泰銘之顯赫窖藏「寰宇百味・名釀珍饈：登峰造極」專場拍賣，精選近300項珍稀罕見的酒藏，絕大多數都是保存完好的陳釀年份酒，可即時享用。

無論是對於藝術、名釀、珍饈或旅遊，陳泰銘生性熱愛探尋冒險並樂於分享，他所收藏的佳釀也反映對探索、冒險和發掘的激情，渴求新體驗、不因傳統名聲而偏愛最尊貴著名的大師，信任自身體驗的特性。而與以往拍賣不同之處，「登峰造極」系列專注於陳泰銘收藏旅程初期所品嚐的勃根地及香檳區兩大產區。「每瓶酒都有其獨特的魔力：具有通過品嚐一口酒來重溫美好時光的力量。」陳泰銘如是說。

在香檳方面，包括DomPérignon於1960至1970年代多個絕佳年份的頂級佳釀，還有Krug年份酒、收藏家系列、Clos du Mesnil及Clos d’Ambonnay的一流陳釀年份酒（back-vintages）。此外，亦有來自Salon和Cristal的大瓶裝頂級香檳，以及Bollinger珍稀的Vieilles Vignes Françaises佳釀。

勃根地可能是陳泰銘更為熱愛的葡萄酒產地，本次拍品涵蓋羅曼尼康帝酒莊的多款裝瓶陳釀，以及Leroy、d’Auvenay、Jayer、Rousseau、Dujac、Coche-Dury等其他酒莊的頂級美酒。最後，一小部分則是出自波爾多的酒品，如義大利的Amarone及波特酒，尤其是拉圖堡及柏翠堡極盡珍稀的六公升裝與三公升裝名釀﹔出自傳奇釀酒大師Giuseppe Quintarelli的裝瓶陳釀﹔以及數瓶來自Quinta do Noval和Taylor的珍貴波特酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Domaine de la Romanée-Conti Assortment 1999 (12 BT)，估價50萬港元起。圖／蘇富比提供
Domaine de la Romanée-Conti Assortment 1999 (12 BT)，估價50萬港元起。圖／蘇富比提供
La Tâche 2005 Domaine de la Romanée-Conti，6瓶一組，估價30萬港元起。圖／蘇富比提供
La Tâche 2005 Domaine de la Romanée-Conti，6瓶一組，估價30萬港元起。圖／蘇富比提供
Vosne Romanée, Cros Parantoux 1986 Henri Jayer單一大瓶裝，估價35萬港元起。圖／蘇富比提供
Vosne Romanée, Cros Parantoux 1986 Henri Jayer單一大瓶裝，估價35萬港元起。圖／蘇富比提供
Clos de la Roche 1990 Domaine Dujac (12 BT)，40萬港元起。圖／蘇富比提供
Clos de la Roche 1990 Domaine Dujac (12 BT)，40萬港元起。圖／蘇富比提供
Vosne Romanée 2004 Domaine Leroy，12瓶，每件拍品估價26萬港元起。圖／蘇富比提供
Vosne Romanée 2004 Domaine Leroy，12瓶，每件拍品估價26萬港元起。圖／蘇富比提供
知名美學與美食家陳泰銘。圖／蘇富比提供
知名美學與美食家陳泰銘。圖／蘇富比提供

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