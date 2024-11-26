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Burberry 2025開運解讀＋推薦禮 12星座都點得到！
隨著一年即將來到尾聲，除了年末的派對、相聚令人期待，人們也對即將來臨的2025抱持著未知與期望。英倫時尚品牌Burberry特別與英國插畫家Christian Johnstone、日本星座名家石井ゆかり（Yukari Ishii）合作，為十二星座寫下一年的目標、期許與注意事項，同時再加碼專屬桌布，為十二星座量身訂製。
石井ゆかり是日本知名的星座專家，除了曾出版相關書籍，Instagram社群共有8.4萬追蹤人次，同時也是時尚雜誌MadameFigaro日本版的星座專欄作者，因此與Burberry合作的寫作內容也相當契合時尚調性。
只要先加入Burberry的LINE官方帳號，並打開主畫面右下角的星座運勢小遊戲，輸入代稱、生日月份與日期後，便可得到一份運勢解讀，內容針對個別12星座的年度建議，例如雙魚座將會是解放的一年，建議將開放心靈的色彩穿戴上身，而金牛座將是學習的一年，上半年的財務、收入將特別值得留意，此外天蠍座將探索未知、並獲得豐碩的回報......同時12星座的運勢之外、Burberry還將針對各星座推薦個別6項單品，無論是犒賞自己或贈禮的依據，都成為一份可愛、隨手的開運遊戲與購物指南。
推薦單品中，鐵鏽色或黑色的Knight Arc包款有著流線的馬鞍半月造型，並搭配Burberry經典的金色騎士（馬頭）五金，俐落也柔軟；黑灰色的雙面格紋喀什米爾圍巾將帶來溫暖感受與醒目造型；皂白色的Rocking Horse絎縫肩背包以柔軟皮革結合鏈條式鏈帶，或將成為派對、逛街的隨身相伴；另外也推薦討喜的Thomas蜜桃色泰迪熊吊飾，可隨身勾掛於包款，提醒自己常保童心。
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