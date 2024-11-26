寒流來襲！全家聯名原神推暖心優惠

據氣象署表示，26日起北台灣逐漸降溫，明天開始大陸冷氣團南下，平地最低溫可能下探至10度。為迎接即將到來的低溫，全家便利商店與高人氣開放世界冒險 RPG手遊《原神》攜手，以Let's Café為玩家們送上暖心時刻。

113年11月27日起至114年1月7日，玩家們凡於全台「全家」店舖購買Let's Café現調飲品／Let's Café罐裝咖啡任2杯或6杯，即可獲得遊戲禮包兌換碼一組，虛寶序號數量有限，贈完為止。期間更推出聯名杯款、角色Q版杯套；包含高人氣角色綺良良(中杯)、楓原萬葉(大杯)、八重神子(大杯)，購買Let's Café現調飲品都可獲得。除了遊戲虛寶，113年11月27日 10:00起，玩家也可在全「全家」預購《原神》【冬日之禮 暖心時刻】系列限量周邊。

不只《原神》，全家便利商店搶先零售通路與全球最大PC遊戲平台：Steam獨家合作，要給全台遊戲玩家超殺課金回饋。11月27日起至12月10日，消費者於「全家」會員APP或MyFamiPort APP購買Steam點數卡，可享「全家」Fa點10倍贈！

除了送上原神暖心好禮，看準低溫商機，全家便利商店也與金門高粱聯名，創新推出超商首見大人系風味特調「緞金龍金高拿鐵」，要溫暖消費者的心及味蕾。選用譽有「杯中綢緞」美名的53.2度緞金龍金門高粱酒製成的焦糖糖漿，與Let's Café經典拿鐵結合，冷熱風味都享受。「緞金龍金高拿鐵」入口綿甜，尾韻醇順厚實，熱熱喝一口暖心暖胃，冰飲喝口感甜順醇厚；11月27日至12月10日，會員可享優惠價69元(原價75元)。(「段金龍金高拿鐵」飲品酒精含量0.5%以下，屬一般食品；懷孕者、對酒精過敏者斟酌飲用。)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康