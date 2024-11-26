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熱銷歐美洗地機品牌登台！拒當「跪」婦 比傳統先掃後拖更省時省力

聯合新聞網／ 有你共創
/ 圖有你共創提供
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在現代的快節奏生活下，忙碌的都市家庭對於居家清潔總是無法一一仔細整理。特別是地板需要經過掃地、吸塵、拖地等多步驟處理，不僅耗時耗力，若家中有小孩或寵物，更對細微塵埃和濕黏髒污無能為力。因此家庭清潔工具的智能化與高效化，成為消費者越來越關注的話題。

在歐美國家深耕30餘年的萊克電器旗下品牌—— JIMMY吉米，推出「乾濕結合」、「高效續航」的吸塵洗地機，幫助民眾把家務清潔工作化繁為簡。

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JIMMY以其出色的「乾濕一次到位」功能重新定義清潔標準，搭載業界最強21,000 pa 的吸力，並採用雙滾刷設計，能徹底吸除地板上的灰塵、碎屑與濕漬。相較於傳統需要多道工序的清潔方式，顯著縮短清掃時間，尤其適合忙碌的都市家庭。此外，該機型僅重4.6公斤，輕巧的機身使其操作起來毫不費力，讓家務清潔成為一項輕鬆的居家日常。

針對傳統吸塵器難以觸及的家具底部，JIMMY洗地機支援180°機身平躺設計，能輕鬆深入清掃沙發、床底等死角，同時擁有80分鐘超長續航力，清掃居家空間一氣呵成不用再花時間等待機器充電。清潔工作完成後還能一鍵啟動滾刷自清潔，運用雙向高速旋轉去除髒汙，清潔後再以60°C熱風烘乾，有效防止細菌滋生，效避免氣味問題以及影響清潔效能。

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真正達到「吸拖合一」的便利，告別永無止境的居家清潔事務。JIMMY 五合一極淨智慧吸塵洗地機，目前由 有你共創-有.設計團隊引進，於11/26(二) 在嘖嘖平台進行預購。更多商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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