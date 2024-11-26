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新北群募 五年助77團隊集資突破2億元 滿足食、住、育、樂生活大小事

聯合新聞網／ 有你共創
比爾數位科技有限公司致力於豐富Vtuber的生態圈，所提案的「V 娘 Project」，就是專為Vtuber量身訂製的主題遊戲
比爾數位科技有限公司致力於豐富Vtuber的生態圈，所提案的「V 娘 Project」，就是專為Vtuber量身訂製的主題遊戲

新北市自109年推出「群眾募資輔導計畫」，徵件類別橫跨「科技與設計加值」、「文化與創意發展」與「社會與地方創生」三大領域，迄今共扶植77組團隊，集資金額超過新臺幣2億元。今(113)年度強調品牌力，輔導專案緊扣食、住、育、樂四大民生需求，從保護住家的智能門鎖、增添食物風味的辣椒醬到富有教育意義的線上展覽及親子娛樂的養成系遊戲，每個團隊秉持著各自的品牌精神，從研發、生產到最後將產品交到顧客手上，認真對待每一位消費者。

經發局表示，今年度計畫成績亮眼，有多組專案募資成績突破百萬元，如Arpha M2 ULTRA 電子鎖、Bento-GO伴伴盒及探索宇宙 2025 天文曆等，Ti渾圓杯的募資金額更是超過1,300萬元，目前仍有許多專案募資中，例如由環耀實境有限公司推出的「『礦鑛：臺灣礦業記憶』線上展覽集資計畫」，與九份金礦博物館及陳外科醫院共同策展，以新的方式敘述舊的故事，發揮數位的力量，仔細訴說著煤礦及金礦的產業記憶，一同探索那段礦工們在土地間揮汗努力的日子，將逐漸被淡忘的歷史以全新的面貌呈現在大眾視野。

由聖甲蟲科技股份有限公司推出的「夢想啟航親子桌遊」，藉由遊戲中有趣的事件卡，解決挑戰、累積經驗，並同時提升溝通、合作技巧，學會如何在生活中面對選擇，實現自我成長；比爾數位科技有限公司推出的「V 娘 Project」是專為Vtuber量身訂製的主題遊戲，結合科技太空與戰略攻防元素，自由選擇隊友並肩作戰，透過遊戲培養角色能力，並與Vtuber建立深層羈絆。

經發局補充，今年度成果影片已發布(網址：https://youtu.be/fjcw_C7b5DY)，以「家的每一刻」為主題，傳達計畫貼近日常生活，產品可滿足食、住、育、樂大小事，邀請大家透過影片一窺新北創意產品！更多詳細資訊請洽官方網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

<新北市經濟發展局廣告>

※計畫輔導專案熱烈集資中，邀請市民朋友共同來支持。

1.智靈捷｜α波雙溫感助眠保健被

2.比爾數位｜V 娘 Project

3.PooMoo｜搶先首發！Dream Quest 夢想啟航親子桌遊

4.富川創造｜Bento-Go伴伴盒

5.原桌｜原桌Kimolo辣椒醬

6.佳冠科技｜根號3磨豆機

7.彩騏製陶所｜筋美適 遠紅外線陶瓷按摩器

8.環耀實境｜《礦鑛：臺灣礦業記憶》線上展覽集資計畫

9.WOKY｜Ti 渾圓杯

由聖甲蟲科技股份有限公司所提案「夢想啟航親子桌遊」，藉由遊戲中有趣的事件卡，解決挑戰、累積經驗
由聖甲蟲科技股份有限公司所提案「夢想啟航親子桌遊」，藉由遊戲中有趣的事件卡，解決挑戰、累積經驗
環耀實境有限公司所提案的「『礦鑛：臺灣礦業記憶』線上展覽集資計畫』」，與九份金礦博物館及陳外科醫院共同策展
環耀實境有限公司所提案的「『礦鑛：臺灣礦業記憶』線上展覽集資計畫』」，與九份金礦博物館及陳外科醫院共同策展

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