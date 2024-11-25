慶中華隊奪冠！咖啡買一送一不稀奇 台東業者推骨灰罈5折

中華隊奪冠後，飯店、餐廳及連鎖超商紛紛推出各式打折優惠，台東殯葬業者李濂松今天也同步推出五折優惠慶祝中華隊奪冠，只不過優惠商品是骨灰罈，消息一出也吸引不少人打電話詢問，出貨量節節上升。

中華隊28位選手一戰成名，林昱珉、潘傑楷及邱智呈都是台東人，台東鄉親與有榮焉，不過縣府追查發現，3人戶籍都已經遷去外縣市，無法加碼發獎金。

為慶祝台東子弟的優秀表現，殯葬業者李濂松跟上這波祭品文風潮，但不是發雞排、也不是送咖啡，選擇的優惠商品是自家販售的骨灰罈。

從事骨灰罈批發的李濂松說，消息傳出後，中下游廠商詢問電話不斷，目前尚未訂定截止日期，也算是一起沾光慶賀。

李濂松是台東在地知名的殯葬業者，經歷女兒病逝的人生重大打擊，曾出書「與女兒的生命約定」，紀錄父女相處點滴，常提供骨灰罐、棺木幫助弱勢民眾，響應社會公益。