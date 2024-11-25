快訊

從月光公主到理財達人 財經主播看房偏好「這款」給2建議

川普「絕對控制」的美國未來 還會是重商主義嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

賀世界12強棒球賽中華隊奪冠 各大百貨推出同慶活動

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
為祝賀中華隊首奪世界12強棒球錦標賽冠軍榮耀，百貨業也紛紛推出超值優惠與買一送一活動與全民同慶。特派記者許正宏／東京攝影
為祝賀中華隊首奪世界12強棒球錦標賽冠軍榮耀，百貨業也紛紛推出超值優惠與買一送一活動與全民同慶。特派記者許正宏／東京攝影

為祝賀中華隊首奪世界12強棒球錦標賽冠軍榮耀，百貨業也紛紛推出超值優惠與買一送一活動與全民同慶。

新光三越11月25日至11月27日推出兩大優惠活動，活動一：百項超市商品買一送一，包含熱銷單品雀巢金牌香醇即溶咖啡120g、AGF B咖啡歐蕾27本系列。活動二：全台共有超過50家餐飲美食品牌推出買一送一專屬優惠，其中包括知名品牌春水堂小杯珍珠奶茶買一送一（限量，每人限購1組）、教父牛排日本A5和牛菲力120g買一送一。11月25日至11月26日翰林茶棧熊貓珍奶買一送一（限量，每人限購1組）、星巴克11:00至20:00大杯以上飲料買一送一（部分商品除外）。

微風百貨全館將於11月25日至12月1日推出點數10倍送活動，微風積點禮遇會員單筆消費達$50（含）以上，即享點數10倍回饋（含原始1倍）。詳情請見微風APP（6598）會員權益或櫃位現場公告。

宏匯廣場於11月25日下午四點起至閉館，推出全館指定專櫃滿4,000元加贈500元（電子抵用券）以及11月25日下午四點起至12月1日閉館前，單筆400元可抽獨家中華隊12強冠軍紀念金牌（共20面），另集結館內餐飲品牌推出蔦日子珍珠奶茶、樂天皇朝八色小籠包、麥漢堡、海底撈限時買一送一活動，11月29日前大師兄銷魂麵鋪免費加麵、12月1日瘋一鍋日本和牛牛小排7折起。

微風 日本和牛 餐飲

延伸閱讀

12強賽／插管病人醒來秒問「台灣有win嗎」 本人見證中華隊奪冠結局曝光

長榮航贊助12強賽力挺中華隊 明年再加碼支援世界棒球經典賽

專訪／見證歷史！ 劉爾金聽機長廣播中華奪冠嗨到燒聲

王齊麟看中華隊奪冠如自己摘金 解密比賽必備幸運珠寶

相關新聞

慶中華隊奪冠！咖啡買一送一不稀奇 台東業者推骨灰罈5折

中華隊奪冠後，飯店、餐廳及連鎖超商紛紛推出各式打折優惠，台東殯葬業者李濂松今天也同步推出五折優惠慶祝中華隊奪冠，只不過優...

慶賀中華隊奪冠 台酒公司連2天在台北101點燈

為慶賀中華隊在本屆世界棒球12強賽（P12）奪冠，台灣菸酒公司董事長湯期安今晚6時為「榮耀台灣 」在台北101點燈同賀，...

賀世界12強棒球賽中華隊奪冠 各大百貨推出同慶活動

為祝賀中華隊首奪世界12強棒球錦標賽冠軍榮耀，百貨業也紛紛推出超值優惠與買一送一活動與全民同慶。

老乾杯桃園台茂店開幕 雙人同行「和牛肋眼薄切燒」免費

乾杯集團（1269）旗下頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」於桃園台茂購物中心開展新店，11月26日華麗登場。開幕首五日加碼雙人同...

台北101觀景台除了大谷50轟紀念球 再加碼中華隊簽名球

中華隊拿下世界棒球12強冠軍，寫下台灣棒球新歷史，舉國歡騰紛紛同慶。台北101除了12強賽事期間點燈加油外，89樓觀景台...

王齊麟看中華隊奪冠如自己摘金 解密比賽必備幸運珠寶

LVMH旗下法國頂級現代珠寶品牌斐登（FRED Jewelry），於台北101購物中心4樓的「The One獨一文創」展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。