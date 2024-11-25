賀世界12強棒球賽中華隊奪冠 各大百貨推出同慶活動

為祝賀中華隊首奪世界12強棒球錦標賽冠軍榮耀，百貨業也紛紛推出超值優惠與買一送一活動與全民同慶。

新光三越11月25日至11月27日推出兩大優惠活動，活動一：百項超市商品買一送一，包含熱銷單品雀巢金牌香醇即溶咖啡120g、AGF B咖啡歐蕾27本系列。活動二：全台共有超過50家餐飲美食品牌推出買一送一專屬優惠，其中包括知名品牌春水堂小杯珍珠奶茶買一送一（限量，每人限購1組）、教父牛排日本A5和牛菲力120g買一送一。11月25日至11月26日翰林茶棧熊貓珍奶買一送一（限量，每人限購1組）、星巴克11:00至20:00大杯以上飲料買一送一（部分商品除外）。

微風百貨全館將於11月25日至12月1日推出點數10倍送活動，微風積點禮遇會員單筆消費達$50（含）以上，即享點數10倍回饋（含原始1倍）。詳情請見微風APP（6598）會員權益或櫃位現場公告。

宏匯廣場於11月25日下午四點起至閉館，推出全館指定專櫃滿4,000元加贈500元（電子抵用券）以及11月25日下午四點起至12月1日閉館前，單筆400元可抽獨家中華隊12強冠軍紀念金牌（共20面），另集結館內餐飲品牌推出蔦日子珍珠奶茶、樂天皇朝八色小籠包、麥漢堡、海底撈限時買一送一活動，11月29日前大師兄銷魂麵鋪免費加麵、12月1日瘋一鍋日本和牛牛小排7折起。