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台北101加碼展出！大谷+中華隊紀念球一次看 賈永婕請喝啤酒「限時3天」

赴陸進行換肝手術牟利 名醫曾這麼辯解…彰基醫院回應了

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台北101觀景台除了大谷50轟紀念球 再加碼中華隊簽名球

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101董事長賈永婕除了前往東京巨蛋觀賽，中華隊奪金後台北101推出慶祝優惠。圖／摘自臉書
台北101董事長賈永婕除了前往東京巨蛋觀賽，中華隊奪金後台北101推出慶祝優惠。圖／摘自臉書

中華隊拿下世界棒球12強冠軍，寫下台灣棒球新歷史，舉國歡騰紛紛同慶。台北101除了12強賽事期間點燈加油外，89樓觀景台正在展出的大谷翔平「50/50紀念球」的夢想高飛展，現在再加碼將展出Team Taiwan全員簽名棒球、冠軍隊簽名球衣與比賽練習壘包。

另外，台北101董事長賈永婕再請觀景台民眾喝啤酒，11/25-11/27限時三天，成人購買觀景台門票即可免費獲得GBA鮮釀啤酒一杯，在台北最高處為中華隊得世界冠軍乾杯。

89樓紀念品店歡慶優惠於11/25-11/29限時五天推出全店限定8.5折（特定商品除外），棒球系列商品滿500元贈送「世界棒球十二強紀念水杯」（數量有限，送完為止）。

另外，微風集團慶賀中華隊拿下世界12強棒球冠軍，即日起至12/1推出微風會員點數10倍送，會員只要於微風全館別單筆消費滿50元，即享點數10倍回饋(含原始1倍)。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

世界棒球十二強紀念水杯。圖／台北101提供
世界棒球十二強紀念水杯。圖／台北101提供

台北101 強冠 微風

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