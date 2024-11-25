台北101觀景台除了大谷50轟紀念球 再加碼中華隊簽名球

中華隊拿下世界棒球12強冠軍，寫下台灣棒球新歷史，舉國歡騰紛紛同慶。台北101除了12強賽事期間點燈加油外，89樓觀景台正在展出的大谷翔平「50/50紀念球」的夢想高飛展，現在再加碼將展出Team Taiwan全員簽名棒球、冠軍隊簽名球衣與比賽練習壘包。

另外，台北101董事長賈永婕再請觀景台民眾喝啤酒，11/25-11/27限時三天，成人購買觀景台門票即可免費獲得GBA鮮釀啤酒一杯，在台北最高處為中華隊得世界冠軍乾杯。

89樓紀念品店歡慶優惠於11/25-11/29限時五天推出全店限定8.5折（特定商品除外），棒球系列商品滿500元贈送「世界棒球十二強紀念水杯」（數量有限，送完為止）。

另外，微風集團慶賀中華隊拿下世界12強棒球冠軍，即日起至12/1推出微風會員點數10倍送，會員只要於微風全館別單筆消費滿50元，即享點數10倍回饋(含原始1倍)。

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