超商雙雄拓展外籍消費者市場 小七推友善外籍人士隨取卡

因應全球化消費趨勢，超商雙雄瞄準外籍旅客、新住民採買日常所需與特色伴手禮需求，積極規劃特色商品專區與友善海外人士等多元便利服務。統一超（2912）首度推出友善外籍人士隨取卡「must-buy gift card」，看好將帶動伴手禮與本土特色商品銷售。全家（5903）亦看好多元族群的生活需求，積極打造打造「多語系友善賣場」。

根據外部統計，疫後除了歐美旅客穩定回流，馬來西亞、印尼、越南、泰國等東南亞抵台旅客皆超前成長。7-ELEVEN鎖定2,700億全球旅客消費商機，設置「國際精品專櫃」已有10年時間，利用全球採購與全台門市通路優勢積極導入日韓、東南亞、歐美等地的熱門食品及用品，發現日韓商品因新品多、包裝吸睛銷售最佳、其中又以糖果、餅乾零食最受到消費者歡迎，多元商品結構帶動連續三年業績雙位數成長。

7-ELEVEN也發現東南亞旅客、新住民較往年增加，自今年11月起於指定商圈引進多款東南亞產地商品，囊括當地熱銷泡麵、罐頭調料、零食餅乾、果乾飲料、沖泡飲品等類別，同時，首創推出第一張友善外籍人士的隨取卡「must-buy gift card」於全台指定逾240家門市販售，每張卡售價1,000元，可使用金額直接放大為1,100元，限量販售，持卡即可於全台門市消費使用，回饋率達10%。

全家也表示，為降低在台移民工因語言隔閡產生的消費困境，首創推出印尼文、越南文、泰文、菲律賓東南亞4國語系的「溝通友善墊板」，並於全台4,200間店舖導入；另外，FamiPort機台中移民工族群常用的代碼繳費、儲值電信卡、列印、叫計程車等服務亦支援東南亞及英日文等六國語言；Let’s Café、私品茶等現調飲品則導入印尼文、越南文版本電子菜單。

此外，因應在台移民工多元的購物需求、緩解思鄉情緒，全家今年7月於新型態熟食區更首創「NO PORK無豬肉熟食區」，導入多款南洋風味小吃，並特別開發無豬肉成分的熱狗、包子，目前已導入150店，未來也將視商圈需求導入更多店舖；此外，全家全店供應之鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油之產品，包裝正面皆將印上「NO PORK」友善標示，方便移民工族群快速辨識、減少誤踩飲食禁忌痛點。