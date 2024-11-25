王齊麟看中華隊奪冠如自己摘金 解密比賽必備幸運珠寶
LVMH旗下法國頂級現代珠寶品牌斐登（FRED Jewelry），於台北101購物中心4樓的「The One獨一文創」展演空間，舉辦媒體暨貴賓酒會。連霸2020東京、2024巴黎雙屆奧運的羽球金牌得主王齊麟，分享陪伴他一起摘下奧運金牌的比賽中所配戴的FRED「Force 10」系列珠寶。
昨日適逢中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，王齊麟表示，當時他正與家人一起觀看球賽，非常開心，彷彿自己奪得奧運冠軍時的感覺。而這次中華隊於東京擊敗日本隊奪冠，他首度摘奧運金牌也是在東京，讓他對這座城市抱有特別的情感。
王齊麟表示，他很早就因為朋友推薦而認識FRED這個品牌，Force 10系列珠寶更源於航海運動，身為同為運動員的覺得特別契合。他在比賽時因為會每天選配戴幸運色在身上，所以有提供多種繽紛色彩選擇的Force 10系列手鍊就成了他每天為自己帶來勇氣自信與安定感的重要配飾，成為他的最愛。他在選購珠寶時重視演員，往往會將「一見鐘情」的作品帶回家，也會跟女朋友一起挑選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言