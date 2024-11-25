王齊麟看中華隊奪冠如自己摘金 解密比賽必備幸運珠寶

LVMH旗下法國頂級現代珠寶品牌斐登（FRED Jewelry），於台北101購物中心4樓的「The One獨一文創」展演空間，舉辦媒體暨貴賓酒會。連霸2020東京、2024巴黎雙屆奧運的羽球金牌得主王齊麟，分享陪伴他一起摘下奧運金牌的比賽中所配戴的FRED「Force 10」系列珠寶。

昨日適逢中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，王齊麟表示，當時他正與家人一起觀看球賽，非常開心，彷彿自己奪得奧運冠軍時的感覺。而這次中華隊於東京擊敗日本隊奪冠，他首度摘奧運金牌也是在東京，讓他對這座城市抱有特別的情感。