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王齊麟看中華隊奪冠如自己摘金 解密比賽必備幸運珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED「 Force 10 」系列手鍊，18K黃金及鑽石。圖／斐登提供
FRED「 Force 10 」系列手鍊，18K黃金及鑽石。圖／斐登提供

LVMH旗下法國頂級現代珠寶品牌斐登（FRED Jewelry），於台北101購物中心4樓的「The One獨一文創」展演空間，舉辦媒體暨貴賓酒會。連霸2020東京、2024巴黎雙屆奧運的羽球金牌得主王齊麟，分享陪伴他一起摘下奧運金牌的比賽中所配戴的FRED「Force 10」系列珠寶。

昨日適逢中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，王齊麟表示，當時他正與家人一起觀看球賽，非常開心，彷彿自己奪得奧運冠軍時的感覺。而這次中華隊於東京擊敗日本隊奪冠，他首度摘奧運金牌也是在東京，讓他對這座城市抱有特別的情感。

王齊麟表示，他很早就因為朋友推薦而認識FRED這個品牌，Force 10系列珠寶更源於航海運動，身為同為運動員的覺得特別契合。他在比賽時因為會每天選配戴幸運色在身上，所以有提供多種繽紛色彩選擇的Force 10系列手鍊就成了他每天為自己帶來勇氣自信與安定感的重要配飾，成為他的最愛。他在選購珠寶時重視演員，往往會將「一見鐘情」的作品帶回家，也會跟女朋友一起挑選。

FRED「 Force 10 」系列Winch戒指，18K白金及精鋼。圖／斐登提供
FRED「 Force 10 」系列Winch戒指，18K白金及精鋼。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列手鍊，黑色鈦金鑲嵌黑色鑽石，84,700元。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列手鍊，黑色鈦金鑲嵌黑色鑽石，84,700元。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列手鍊，18K白金及鑽石。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列手鍊，18K白金及鑽石。圖／斐登提供
FRED「 Force 10 」系列Winch戒指，18K黃金及精鋼。圖／斐登提供
FRED「 Force 10 」系列Winch戒指，18K黃金及精鋼。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列戒指18K白金和鑽石。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列戒指18K白金和鑽石。圖／斐登提供
FRED「 Force 10 」系列Winch墜鍊，18K黃金及精鋼。圖／斐登提供
FRED「 Force 10 」系列Winch墜鍊，18K黃金及精鋼。圖／斐登提供

奧運 珠寶 金牌

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