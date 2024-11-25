北美館公布威尼斯雙年展台灣館代表 七年級李亦凡出線

北美館今天公布2026年第61屆威尼斯國際美術雙年展台灣館，將由藝術家李亦凡代表參展，是首位獲選代表台灣館的七年級藝術家。李亦凡多以遊戲引擎或自製的影像工具為方法，遊走在影像、鏡頭、物件、場景與裝置間。提名委員會指出，李亦凡兼具議題性且視覺風格獨特的創作，結合傳統錄像技術與數位媒體，將技術革命中的理想與失落融入於冷僻知識與個人囈語之中同時，他也具備物件的造型能力，透過數位影像與實體物件的併置，可望為台灣館帶來更多層次的感素。

1989年出生的李亦凡，曾獲2024第8屆洪建全基金會「銅鐘藝術賞」、2024第46屆「金穗大獎」、2022「台新藝術獎」視覺藝術獎項與2020高雄獎。他亦曾參與日本東京NTT InterCommunication Center （ICC）的2024一年展「非常迫近的遙遠」、美國紐約雕塑中心（SculptureCenter）「小世界影院」等國際展覽，以及2023台北雙年展「小世界」、2021 亞洲雙年展「未至之城」、2020台灣美術雙年展「禽獸不如」等國內展覽。

北美館指出，李亦凡長期關注及探索在當代科技的推進之下，數位影像創作的不同途徑與相關影像工業的技術性問題。近年李亦凡將過去累積的動畫敘事體，轉化為具有強烈場面調度特質的劇場性影片，並佐以黑色幽默的語詞或圖像組裝，敏銳地呈現網路化社會中的訊息雜度、身體以及心理騷動。第61屆威尼斯國際美術雙年展預計於 2026年4月舉辦，隨著參展人選的出爐，李亦凡將以當代敘事語言，為資訊與影像爆炸的數位時代，提供更多深具啟發性的另類思考。