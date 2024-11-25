財富女神金條、日本A4和牛來了！好市多「黑色購物週」第2天優惠加碼

好市多年度盛事「黑色購物週」第2天優惠搶先公開！財富女神金條、日本A4和牛加入戰場，另外還有鑽石戒指、按摩椅、家庭劇院組等優惠，今天沒買到黃金、鑽石的行家，明天可得把握機會下手。

好市多公告的第2天主打特惠商品，出現了會員們期待的999.9財富女神金條，限量直接下殺1.1萬，最近黃金價高，肯定要一開門就進場搶購。另外還有1克拉圓形鑽石戒指，現省2萬，買禮物就趁現在。

另外日本A4和牛紐約客真空包首度加入黑五優惠，限時2天，每公斤現省550元，在荷包無壓力的狀態下輕鬆感受豐富油脂、入口即化的美味。

家電類則有TCL 75吋4K QD-MINILED顯示器現折11,500元、3D紓壓按摩椅現省4,700元、BOSE 2件式家庭劇院組現折8,000元。

大人小孩都愛玩的瑪利歐迷你遙控車3入組現省500元，搶先為年假娛樂準備好；迎接冬季，還有澳洲綿羊油極潤潤膚霜2罐入現折125元。