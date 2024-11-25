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華航狂賀中華隊奪冠！球員送金卡 全民送購機票優惠折扣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中華隊奪冠華航為台灣囝仔拚勁送上祝福外，也要跟全民一起狂歡。華航提供
中華隊奪冠華航為台灣囝仔拚勁送上祝福外，也要跟全民一起狂歡。華航提供

中華隊奪冠！華航（2610）要跟全民一起狂歡，台灣囝仔拚勁撼動世界，華航將載著這些台灣之光回台時，除了在機上恭喜所有的球員外，也直接送所有奪金牌的球員「金卡會籍會員」，讓他們想要出國時，都可以享有尊榮服務；另外，慶祝中華隊奪冠也推出相關促銷案，讓全民一起同歡。

華航表示，不只是照顧所有的球員，感謝這些球員為台灣爭光，拿金牌送金卡；另外，也要跟國人同歡，華航限時送所有想出國的消費者限時優惠，開票日為11月26日-11月28日，出發日排除旺季，而且是適用全航點，商務艙、豪經艙折扣達到12%，經濟艙折分別為12%-16% ，限定官網，以上折扣含原官網3%。

狂賀中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，華航祭出台灣出發全航線冠軍優惠，全艙等享來回機票84折起，與全民共同歡慶歷史性的一刻。

最受國人喜愛的日韓，東京TWD9,492元起 （未稅）、首爾TWD5,880元起 （未稅），慢活東南亞度假首選的宿霧，也只要TWD4,200元起 （未稅），萬元有找熱血成行，「就一起」出國從華航開始。

華航網站及APP自 11 月 26 日至 11 月 28 日，推出限時 72 小時機票優惠活動，於期間內購買明年 2 月 1 日至 10 月 25 日台灣地區出發全航線，來回經濟艙 84 折起、商務艙及豪華經濟艙可享 88 折起優惠價，如台北－福岡 TWD7,896 元起 （未稅）、台北－大阪 TWD9,660 元起 （未稅）、台北-曼谷 TWD5,040 元起 （未稅）、台北－新加坡 TWD5,292 元起 （未稅），力挺中華隊奪金，感動回饋放送中，規劃明年出遊的旅客可把握此檔購票。

長程航線部分，直飛歐洲 6 大黃金航點，台北-阿姆斯特丹最優惠只要 TWD21,168 元起 （未稅）、台北-倫敦 TWD21,588元起 （未稅）；美澳航線更是兩萬有找，台北 – 舊金山 TWD17,640 元起 （未稅）、台北－西雅圖 TWD19,068 元起（未稅）、台北－布里斯本 TWD 16,380 元起 （未稅）、台北－雪梨 TWD18,900 元起 （未稅）。做為民眾海外旅遊首選的最佳應援，華航陪伴旅客隨心漫旅世界，用飛行與你我創造更多美好。

中華隊奪冠華航跟全民一起狂歡。黃淑惠截圖
中華隊奪冠華航跟全民一起狂歡。黃淑惠截圖
狂賀中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，華航祭出台灣出發全航線冠軍優惠，全艙等享來回機票 84折起，與全民共同歡慶歷史性的一刻。華航提供
狂賀中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，華航祭出台灣出發全航線冠軍優惠，全艙等享來回機票 84折起，與全民共同歡慶歷史性的一刻。華航提供

航線 華航

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