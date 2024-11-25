華航狂賀中華隊奪冠！球員送金卡 全民送購機票優惠折扣

中華隊奪冠！華航（2610）要跟全民一起狂歡，台灣囝仔拚勁撼動世界，華航將載著這些台灣之光回台時，除了在機上恭喜所有的球員外，也直接送所有奪金牌的球員「金卡會籍會員」，讓他們想要出國時，都可以享有尊榮服務；另外，慶祝中華隊奪冠也推出相關促銷案，讓全民一起同歡。

華航表示，不只是照顧所有的球員，感謝這些球員為台灣爭光，拿金牌送金卡；另外，也要跟國人同歡，華航限時送所有想出國的消費者限時優惠，開票日為11月26日-11月28日，出發日排除旺季，而且是適用全航點，商務艙、豪經艙折扣達到12%，經濟艙折分別為12%-16% ，限定官網，以上折扣含原官網3%。

狂賀中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，華航祭出台灣出發全航線冠軍優惠，全艙等享來回機票84折起，與全民共同歡慶歷史性的一刻。

最受國人喜愛的日韓，東京TWD9,492元起 （未稅）、首爾TWD5,880元起 （未稅），慢活東南亞度假首選的宿霧，也只要TWD4,200元起 （未稅），萬元有找熱血成行，「就一起」出國從華航開始。

華航網站及APP自 11 月 26 日至 11 月 28 日，推出限時 72 小時機票優惠活動，於期間內購買明年 2 月 1 日至 10 月 25 日台灣地區出發全航線，來回經濟艙 84 折起、商務艙及豪華經濟艙可享 88 折起優惠價，如台北－福岡 TWD7,896 元起 （未稅）、台北－大阪 TWD9,660 元起 （未稅）、台北-曼谷 TWD5,040 元起 （未稅）、台北－新加坡 TWD5,292 元起 （未稅），力挺中華隊奪金，感動回饋放送中，規劃明年出遊的旅客可把握此檔購票。