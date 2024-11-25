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中華挺中華！華航祭出冠軍優惠 免萬元熱血直飛日韓

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
中華航空在東京巨蛋力挺中華隊奪冠，為慶賀中華隊勇奪世界第一，祭出台灣出發全航線冠軍優惠，全艙等享來回機票84折起。圖／中華航空提供
中華航空在東京巨蛋力挺中華隊奪冠，為慶賀中華隊勇奪世界第一，祭出台灣出發全航線冠軍優惠，全艙等享來回機票84折起。圖／中華航空提供

中華航空狂賀中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，現祭出台灣出發全航線冠軍優惠，全艙等享來回機票84折起，與全民共同歡慶歷史性的一刻，最受國人喜愛的日韓，東京TWD9492元起（未稅）、首爾5880元起 （未稅），慢活東南亞度假首選的宿霧，也只要4200元起（未稅），萬元有找熱血成行。

華航網站及APP自11月26日至11月28日，推出限時72小時機票優惠活動，於期間內購買明年2月1日至10月25日台灣地區出發全航線，來回經濟艙84折起、商務艙及豪華經濟艙可享88折起優惠價，如台北－福岡 7896元起（未稅）、台北－大阪9660元起（未稅）、台北-曼谷5040元起（未稅）、台北－新加坡5292 元起（未稅），力挺中華隊奪金，感動回饋放送中，規劃明年出遊的旅客可把握此檔購票。

長程航線部分，直飛歐洲6大黃金航點，台北-阿姆斯特丹最優惠只要21168元起（未稅）、台北-倫敦21588元起（未稅）；美澳航線更是兩萬有找，台北 – 舊金山17640元起（未稅）、台北－西雅圖19068 元起（未稅）、台北－布里斯本16380元起（未稅）、台北－雪梨18900元起（未稅）。

機票 航線

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