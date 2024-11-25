邦瀚斯、羅芙奧 秋季拍賣本週起陸續登場
邦瀚斯香港秋季現場拍賣將自2024年11月27日起至12月3日止於位於太古廣場六座的全新亞洲總部舉槌。為歡慶全新亞洲總部開幕，首場將推出全球著名明式家具收藏家葉承耀醫生的「燕几衎榻：攻玉山房藏中國古典家具」專場，該系列被譽為全球最頂尖的私人明代家具收藏之一，備受矚目。
邦瀚斯新總部橫跨三層，總面積達19,000平方尺，首拍「攻玉山房」共15件珍品上拍，總估價逾5,000萬港元。葉承耀醫生為知名中國藝術藏家，自1988年起醉心於明式家具收藏，「攻玉山房」所藏明式家具，皆購自上世紀八、九十年代及二千年代的黃金時期，高質且精罕，並曾展出與出版圖錄。本次焦點拍品為一件十六世紀末至十七世紀初的黃花梨與大理石五足高束腰圓几，桌面裝有大理石面心，整體造型簡約優美，展現明代工匠的高超技藝。
同於27日舉槌的還有繼「文人逸趣：墨一閑藏中國藝術珍品」首兩場熱烈反應後舉辦的第三場墨一閑珍藏專場，將呈獻 22 件精彩的文房珍品，領銜焦點為一件難得的明崇禎青花竹林七賢圖筆筒，胎質厚重、尺寸碩大、帶有明清過渡期青花器物的典型特徵。「誠虔涵映—印度、喜馬拉雅及東南亞藝術」專場領銜的封面拍品為一尊珍罕的乾隆時期錯銀錯紅銅舞姿佛母銅像，或為顰眉佛母，高度高近一米,以 11 至 12 世紀間古樸的帕拉風格而造，如今存世之例寥寥無幾，相當珍貴。
羅芙奥（Ravenel）秋季拍賣及預展則將於本週本週11月29日起至12月1日止於台北萬豪酒店舉辦，由「尊釀雲集 葡萄酒、高粱、威士忌專場」揭開序幕，次日「翰墨丹青: 書畫及古文物專場」舉槌，「現代與當代藝術」於12月1日壓軸登場，共選粹現當代藝術拍品共169組。該專場涵蓋國際現當代傑作、華人經典、日本現當代、台灣當代雕塑等主題，並且專設「陳炎鋒常玉舊藏」單元，呈獻已故旅法藝術學者陳炎鋒早年帶回台灣之六幅常玉珍貴作品。奈良美智《無題》1987年創作方形油彩畫作，揭示藝術家蓬勃年輕的心境，華人抽象藝術標竿趙無極《18.10.68》為「狂草時期」抽象畫作，把西方特有的光線感融入畫作，象徵藝術家於革新和傳承間闊斧前行，是備受矚目的焦點。
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