聽新聞
0:00 / 0:00
小北百貨狂賀中華隊奪冠 限時30小時買1送1同慶
中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，凝聚了全台民眾久盼32年的熱情與感動，小北百貨並慶祝這份歷史性榮耀，特別推出獨家限時30小時優惠活動，今天中午起至明26日晚上6點，咖啡等多組商品買1送1， 與全民分享喜悅。
小百百貨行銷部公關經理吳澄彥表示，優惠活動內容為海尼根啤酒330ml 「買1組送1罐」，1組為6罐，全台194家門市限量共 10萬罐，每人限購24罐(不含贈罐數)，各店配量依現場實際為準，售完及贈完為止。
SHOWBA COFFEE 買１送１，全台49家咖啡限定門市，大杯美式、拿鐵咖啡，同品項買1送1。
另每店超過300項商品特價大回饋。
吳澄彥說，小北百貨全台門市邀請民眾一起感受專屬於中華成棒隊冠軍的慶祝時刻，更多詳情請至小北百貨官方網站或臉書粉絲專頁查詢。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言