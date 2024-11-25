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小北百貨狂賀中華隊奪冠 限時30小時買1送1同慶

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小北百貨狂賀中華隊拿世界棒球12強冠軍，推出限時優惠活動。圖／小北百貨提供
小北百貨狂賀中華隊拿世界棒球12強冠軍，推出限時優惠活動。圖／小北百貨提供

中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，凝聚了全台民眾久盼32年的熱情與感動，小北百貨並慶祝這份歷史性榮耀，特別推出獨家限時30小時優惠活動，今天中午起至明26日晚上6點，咖啡等多組商品買1送1， 與全民分享喜悅。

小百百貨行銷部公關經理吳澄彥表示，優惠活動內容為海尼根啤酒330ml 「買1組送1罐」，1組為6罐，全台194家門市限量共 10萬罐，每人限購24罐(不含贈罐數)，各店配量依現場實際為準，售完及贈完為止。

SHOWBA COFFEE 買１送１，全台49家咖啡限定門市，大杯美式、拿鐵咖啡，同品項買1送1。

另每店超過300項商品特價大回饋。

吳澄彥說，小北百貨全台門市邀請民眾一起感受專屬於中華成棒隊冠軍的慶祝時刻，更多詳情請至小北百貨官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡 小北百貨

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