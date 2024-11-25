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中華隊P12奪冠 台酒：自有通路啤酒全系列第二件5折
為慶賀中華隊在世界棒球12強賽奪冠，為台灣棒球史寫下新頁，台灣菸酒公司表示，即日起在自有通路啤酒全系列第二件5折，邀請大家與台灣英雄一起為台灣榮耀舉杯。
台灣菸酒公司董事長湯期安表示，台酒公司即日起（三天）於自有門市及展售中心辦理「台灣啤酒全系列」第二件5折活動；並且「金牌ONE啤酒」與餐飲合作店家亦同步推出買3送1的慶賀冠軍方案；另即日起於各大連鎖超商、超市、量販通路持續辦理優惠方案（上述活動數量有限售完為止）。
台灣菸酒公司表示，中華隊24日在世界棒球12強賽奪冠，不只拿下世界冠軍，更是台灣棒球隊睽違32年闖進一級賽事金牌戰，台灣啤酒為見證這段榮耀台灣得金牌的歷史，辦理多項慶祝活動。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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