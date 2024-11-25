中華隊P12奪冠 台酒：自有通路啤酒全系列第二件5折

由破億票房《孤味》團隊製作、聯合數位文創投資，並由新銳導演楊宥瑜自編自導的《命中註定那頭鵝》，日前於高雄電影節搶先首映，即以浪漫可愛的劇情獲得極佳口碑，廣大觀眾也不斷敲碗詢問正式上映時間！近期正式宣布，將在2025年白色情人節3月14日全台浪漫獻映，勢必成為白色情人節檔期最佳觀影首選！《命中註定那頭鵝》集結超強陣容，包含金鐘新人獎得主林奕嵐，最近以《影后》「流氓」爆紅引發全網熱烈討論的男星詹懷雲，以及獲得金馬獎最佳男配角的納豆（林郁智）和台北電影獎影后陽靚等知名演員共同演出。女美男帥，逗趣的粉紅泡泡純愛氛圍滿點，讓人充滿期待！

2024-11-25 15:29