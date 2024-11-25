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棒球奪冠優惠再加碼！Uber Eats手搖飲買1送1 foodpanda生鮮7.5折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福線上線下推多款商品買1送1優惠。圖／家樂福提供
家樂福線上線下推多款商品買1送1優惠。圖／家樂福提供

歡慶中華隊於2024世界棒球12強賽奪冠，外送平台、量販超市線上線下齊推限時優惠。

foodpanda於11月25日23點59分前，凡訂購美食外送，輸入優惠碼「台灣尚勇」即可享7.9折優惠，最高可折抵100元，如果想加菜的話，只要訂購生鮮雜貨，輸入優惠碼「愛你超出傑憲」，即可享7.5折優惠，最高可折抵250元。

Uber Eats即日起至12月3日，CoCo都可、大苑子、珍煮丹、天仁茗茶等指定商家享精選品項買1送1優惠，Uber One會員再加碼輸入指定優惠序號「世界冠軍」滿288元享8折優惠；輸入優惠序號「8豆夭」享精選美食品項滿288元8折，單筆最高折抵88元。12月底之前，新用戶輸入「樂享無限」，滿額再享2次2折限量優惠（單次最高折抵100元）。首次點購生鮮雜貨的用戶，即日起至2025年1月15日止，輸入「新點生鮮雜貨」，單筆訂單滿399元，可享200元折扣優惠（每人至多使用2次）。

家樂福為臺灣英雄奪金喝采，宣布動員量販/超市/線上購物/家速配齊推優惠，11月25日當天單筆消費不限金額即可59元加價購珍珍魷魚絲、INLOVE CAF’E憋氣百香檸檬綠茶特惠65元買1送1。11月25日至11月27日家樂福披薩18吋，口味任選，原價299元現折20元。即日起至12月30日再推10項商品買1送1，品項包括原味本舖牛奶花生、舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙、萬歲牌綜合果/米果綜合果系列、金針菇、履歷柳丁（包）、INLOVE CAF’E熱卡布奇諾、超大桔子抽屜整理箱65L、運動長褲/運動Tee、箱購職棒聯名純水、Mia C’bon頂級超市晴天霹靂米。

歡慶中華隊奪冠，foodpanda祭最高7.5折優惠。圖／foodpanda優惠
歡慶中華隊奪冠，foodpanda祭最高7.5折優惠。圖／foodpanda優惠
Uber Eats即日起至12月3日，CoCo都可、大苑子、珍煮丹、天仁茗茶等指定商家享精選品項買1送1優惠。圖／Uber Eats提供
Uber Eats即日起至12月3日，CoCo都可、大苑子、珍煮丹、天仁茗茶等指定商家享精選品項買1送1優惠。圖／Uber Eats提供

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