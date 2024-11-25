摘冠狂歡台中多間飯店、餐飲推限定優惠 開吃挺中華隊

中華隊在12強棒球錦標賽奪冠，台中多家飯店、餐飲店家搶搭封王列車，福華大飯店即日起至11月29日限定優惠，全館餐廳全面85折+10%； 1F豪吧門市、饗福商城線上線下同步推出冠軍牛肉麵買一送一， 用開吃挺中華隊勝利。

台中日月千禧酒店，即日起至11月30日止，1F旅覓酒吧及24F極炙牛排館全品項啤酒買一送一；1F旅覓酒吧單片蛋糕買一送一、麵包第二個半價(半價以價低者計)、單品西點伴手禮加30元多一件。

長榮桂冠大廳酒吧即日起至2025年2月28日止，推出無酒精同品項飲品及咖啡買一送一優惠，跨年夜不適用。

星享道酒店集團歡慶奪冠，道咖啡全咖啡品項買一送一；星饗道國際自助餐 日晚餐兩人同行，第三位65歲以上長者或12歲以下兒童免費。

歐克佬11月27日到12月1日祭出優惠買1送2，CoE精品咖啡（美式/拿鐵）杯飲買1送1，再送1包2024世界盃虹吸咖啡大賽冠軍配方掛耳咖啡包價值70元。

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