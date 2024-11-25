融合閱讀、藝術、社交的全新地標！TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店即將試營運

日系知名書店TSUTAYA BOOKSTORE，即將在草悟道的忠泰集團「老佛爺廣場」成立台中的第三家據點「TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店」，以「閱讀ｘ藝術ｘ社交」的嶄新定位，提供有別於其他書店的體驗服務。11月22日試營運，2025年1月正式開幕。

【亮點一】空間特色：以日系的溫潤內斂，與老佛爺法式的優雅卓然融合

佔地180坪的TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店，所在位置是國際設計巨擘時尚大帝老佛爺－卡爾拉格斐Karl Lagerfeld全球唯一的住宅建築作品，外觀如同一件訂製款精品。一樓門廳以連續性設計與反射效果模擬書架輪廓，營造出視覺效果的高級感；二樓入口處Art Wall為主題策展區域，帶來沉浸感的藝術體驗，獻給講究精緻生活的臺中民眾。

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店二樓入口處Art Wall為主題策展區域，為顧客帶來沉浸感的藝術體驗。圖／TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店提供

【亮點二】中臺灣獨家SHARE LOUNGE共享空間：集工作、社交、會議與派對為一體

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店是台中的第三家TSUTAYA BOOKSTORE，為了凸顯差異，將「SHARE LOUNGE」首度帶到台中。共計102席的空間，提供舒適的工作環境、便利的設備及備品，並且有免費飲品、活化思考的堅果與裝滿刺激與創意發想的圖書雜誌可供取用，讓肩負未來時代的創意工作者獲得刺激，激發靈感。另也有適合私人會議包場的專屬空間。收費方式60分鐘180元、每延長30分鐘加收90元；只要花費640元即可享有全日的愜意工作時光。

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店將「SHARE LOUNGE共享空間」首度帶到台中，為消費者提供一個集工作、社交、會議與派對為一體的多功能場所。圖／TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店提供

【亮點三】日本百年竹藝＋台灣工藝新銳：藝術展聯袂登場

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店開業首檔將展出「四代田邊竹雲齋」國際版限量大書《CHIKUUNSAI Ⅳ ∞》，收錄了四代田邊竹雲齋於2014年至2019年間在全球各地創作的15件竹藝裝置作品，全球限量僅30本，每本定價NT$190,000。

同時亦邀請茶品牌「三徑就荒」攜手合作，帶來「DDD Ceramic x 蘇健霖聯展」與「噪點_周易伯個展」，引導觀展者從從嗅覺、視覺到味覺，全方位感受作品的獨特，產生與創作者之間的無聲交流。

陶藝家周易伯創作的茶道具器皿，既古典又現代。圖／TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店提供

【亮點四】聯名香氛蠟燭「書香裊裊」，讓氣味成為記憶

TSUTAYA BOOKSORE台中老佛爺店與台灣原創香氛品牌 NAZO 跨界合作推出聯名香氛蠟燭「書香裊裊」。蓮花、白茶 墨水、聖木、琥珀、艾草構成令人難忘的香調，以及墨水的氣息。融化的燭液可當作按摩油使用於臉以外的身體部位，塗抹後會帶點木質調的香氣，也可作為香膏使用。

【亮點五】茶與薰香，邀客入席

TSUTAYA BOOKSORE台中老佛爺店試營運期間舉辦「秋徑閑香－浮生半閑 董紜綺ｘ薫寿堂」、「無聲散步－蘇健霖ｘNAZO周信佐」等多場茶席體驗活動，結合薰香與茶藝體驗，每場90分鐘，費用每位1,800元，歡迎鍾情於悠然質感生活的人們參加。報名請洽TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店。

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店 ‧ 營業資訊

地址：台中市北區館前路39號2樓

營業時間

週日-週四

11:00-21:30

週五、週六與例假日前一日

11:00-22:00