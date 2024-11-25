詹懷雲扮潛水教練秀胸肌《命中註定那頭鵝》明年白色情人節上映

由破億票房《孤味》團隊製作、聯合數位文創投資，並由新銳導演楊宥瑜自編自導的《命中註定那頭鵝》，日前於高雄電影節搶先首映，即以浪漫可愛的劇情獲得極佳口碑，廣大觀眾也不斷敲碗詢問正式上映時間！近期正式宣布，將在2025年白色情人節3月14日全台浪漫獻映，勢必成為白色情人節檔期最佳觀影首選！《命中註定那頭鵝》集結超強陣容，包含金鐘新人獎得主林奕嵐，最近以《影后》「流氓」爆紅引發全網熱烈討論的男星詹懷雲，以及獲得金馬獎最佳男配角的納豆（林郁智）和台北電影獎影后陽靚等知名演員共同演出。女美男帥，逗趣的粉紅泡泡純愛氛圍滿點，讓人充滿期待！

《命中註定那頭鵝》找來「古怪甜美」的林奕嵐與近期人氣高漲的「萌系帥哥」詹懷雲搭檔演出，兩人在片中化身「企鵝情侶」，堪稱超療癒動物系CP！特別是詹懷雲近期憑《影后》中溫柔奶狗形象圈粉無數，而於本次新片《命中註定那頭鵝》拍攝前，詹懷雲卯足全力瘦身健美，終以健壯身材佐以古銅色肌膚現身，大顯反差魅力，飾演充滿陽剛氣息的潛水教練一角，豪不吝嗇大方赤裸上身，展現完美陽光身材，詮釋教練超有說服力，可說是主創團隊精心為觀眾謀福利！

《命中註定那頭鵝》詹懷雲扮潛水教練，爲戲大露身材超吸睛！圖＼台北双喜電影提供

林奕嵐和詹懷雲再次於大銀幕合作，這次終於有緣大談戀愛。林奕嵐透露在《命中註定那頭鵝》中和詹懷雲有幾場親密吻戲，兩人還上演超高難度水下接吻。雖然為戲兩人都密集上課練潛水，但正式拍攝時為畫面所需得拿掉呼吸器，令兩人大嘆「差點快沒氣！」好險「一親就上口」！兩人絕佳默契也讓導演楊宥瑜大讚：「企鵝CP的化學效應超登對，整部電影甜度爆表！」，這對高顏值CP的逗趣互動，勢必成為明年白色情人節的暖心陪伴！

愛情究竟是命中註定，還是得拚盡全力追求幸福呢？身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝，以去南極研究企鵝為一生志向，相信愛情的本質如同企鵝的婚姻價值般純粹。某天，她在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，這位看似冷酷自適的大男孩，更帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。當曖昧悄然萌發，月鵝傾心投入這段冥冥之中的相遇，卻又因彼此對未來的期待有了困惑，他們能夠如同企鵝般「忠誠」眷屬嗎？《命中註定那頭鵝》預計將在2025年3月14日正式上映。