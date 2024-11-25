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12強賽台灣隊奪冠 兩大外送平台祭優惠

中央社／ 台北25日電

世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，讓全民見證歷史性一刻，多家業者搶搭話題與商機，兩大外送平台foodpanda、Uber eats分頭祭出外送優惠，輸入優惠碼可享折扣。

中華隊勇奪「2024世界12強棒球錦標賽」冠軍，睽違32年打進冠軍賽，激起全台棒球魂應援打氣，中華隊以4比0戰勝日本，首度稱霸12強賽，為台灣棒球寫下新頁。

foodpanda今天宣布，慶祝中華隊奪下歷史性首座世界冠軍，祭出外送優惠，至11月25日晚間11時59分，凡訂購美食外送，輸入優惠碼「台灣尚勇」即可享79折優惠，最高可折抵100元；訂購生鮮雜貨，輸入優惠碼「愛你超出傑憲」即可享75折優惠，最高可折抵250元。

Uber同慶台灣棒球首次勇奪世界冠軍，今天宣布即日起至12月3日，CoCo都可、大苑子、珍煮丹、天仁茗茶等指定商家享精選品項買1送1優惠。

另外，Uber指出，Uber One會員再加碼輸入指定優惠序號「世界冠軍」滿288元享8折優惠；輸入優惠序號「8豆夭」指定品項滿288元8折，單筆最高折抵88元，12月底之前，新用戶輸入「樂享無限」，滿額再享2次2折限量優惠，單次最高折抵100元。

乾杯指出，同為支持台灣棒球的「乾杯燒肉居酒屋」與「焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO」兩方創辦人於冠軍賽前，即約定好奪冠一起慶祝的約定，今天宣布「南北燒肉將一同聯手」，共計全台25間店舖，今天起祭出限期一週「酒類半價」舉杯歡慶活動。

85度C宣布，即日起至11月30日，85會員可至85Cafe APP以點數兌換領取限量1萬張的「學習伯牙鮮奶茶買一送一券」。另外，因為「三角形是這次上壘最帥的手勢」，85度C即日起至12月25日推限時優惠，主題款三角形切片蛋糕第2件8折。

Uber 世界冠軍 外送

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