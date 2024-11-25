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賀中華隊12強賽稱霸 百貨美食買一送一、摩天輪免費搭

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
美麗華百樂園即日起至12／1，推出免費搭乘摩天輪優惠。圖／美麗華提供
美麗華百樂園即日起至12／1，推出免費搭乘摩天輪優惠。圖／美麗華提供

中華隊在世界12強棒球賽中稱霸勇奪金牌，也是隊史首度拿下三大賽冠軍，除了舉國歡騰，各大通路也紛紛推出慶祝優惠，讓全民一起慶功共享喜悅。

●遠東Garden City（SOGO大巨蛋）

SOGO大巨蛋1F食尚庭園、B2花園綠廊餐飲品牌即日起推出餐飲5折起優惠。

11／25至11／27：1F SPORTS NATION，智慧取酒牆全場5折。

11／25至11／28：1F 掌門精釀啤酒餐廳，啤酒全面買一送一(須符合低消)。

11／24至12／1：1F Lit Lit，至店內用餐打卡#Team Taiwan，即可獲得調飲一杯（氣泡飲or調酒二選一）。

11／24至11／30：1F 螢火部落，海尼根啤酒 買一送一，來店消費就送薯條一份跟Shot一盤。

即日起至11／30：1F 大巨星港式飲茶餐酒館，持11/24東京巨蛋冠軍賽實體門票至大巨星用餐，即可免費兌換：棒球包一份、甜湯一份，限內用，一票換一份(不可外帶)。

11／25：B2 御私藏Cozy Tea，全品項買一送一，每人限購買一組。

11／25至11／27：B2 樂天小香港，購買一籠大滿足即贈「球來必中棒球包(2入)」(一桌限量一份、限內用，詳細活動辦法詳店內公告)。

11／26至11／28：B2 Louisa路易莎，麵包買三送一。

京站

京站11/25至11/29「京站同慶奪冠美食1+1」天天接力買一送一，另外，獨家推出Mia C'bon同慶，活動期間單筆滿2千元就送200元品牌折價券。

11／25

B2 21Plus，椒麻小棒腿+四季春(M)+豆腐布丁(限量50組)。

1F 轉運站LOUISA COFFEE，莊園美式(限量50組)。

B3 LADY KELLY，咖啡布蕾卷(限量50組)。

B3 小南門傳統豆花，指定豆花(限量50組)。

11／26

B2 德州美墨炸雞，薯圈圈(限量50組)。

1F gonna，檸檬磅蛋糕+萊姆葡萄乾司康+馬可波羅茶(冰/熱)(限量50組)。

B3 日春木瓜牛奶，檸檬汁/蜂蜜檸檬(限量50組)。

B3 Qi 齊媽媽，麻辣腸旺鴨血豆腐(限量50組)。

11／27

4F 炸綺來鹹酥雞，個人獨享餐 (限量50組)。

1F Häagen-Dazs，雙球冰淇淋(限量50組) 。

B3不二弄咖啡，冰淇淋總匯雞蛋仔(限量50組)。

B3蛋白工坊，蛋白薄片香草奶油/墨西哥紅椒(口味可任搭)(限量50組)。

11／28

B2 Subway，蛋沙拉潛艇堡六吋(限量50組)。

B3善菓屋，A.法國奶油捲、B.瑪德蓮系列(各限量50組限同品項)。

B3 108 Matcha Saro 抹茶茶廊，冰焙茶+蕨餅杯雙享組(限量50組)。

B3 功夫銷魂麵，3號餐(限量50組)。

11／29

B2 RollFive 墨式捲餅，凡購單點捲餅贈3隻雞翅(限量50組)。

B3 HABIBI馬卡龍，六入禮盒(限量50組)。

B3 COUNTea卡帝，公爵焦糖慕斯(限量50組)。

B3 丼大叔，指定牛丼飯(限量100組)。

●宏匯廣場

宏匯廣場於11／25下午四點起至閉館，推出全館指定專櫃滿4,000元加贈500元（電子抵用券）以及11/25下午四點起至12/1閉館前，單筆400元還可抽獨家中華隊12強冠軍紀念金牌（共20面），另集結館內餐飲品牌推出多項買一送一活動。

11／25買一送一：「三也木瓜牛奶．香蕉牛奶」（限量20杯）、「蔦日子．舊愛北島蔦紅白玉」（限量20杯）。

11／25至11／27買一送一：「麥漢堡．漢堡系列」、「TGI FRIDAYS．全品項飲品含酒類飲品」、「樂天皇朝．八色小籠包」、「樂蝦拉麵．雙肉炙燒蝦湯拉麵」、「海底撈．半份特選肥牛或半份五花豬肉」擇一買一送一。

11／25至12／1買一送一：「乾杯．飲品系列」。

美麗華

美麗華百樂園即日起至12／1，推出免費搭乘摩天輪優惠。

慶祝中華隊在世界12強棒球金牌戰拿下台灣棒球史上首座世界冠軍，通路紛紛推出美食優惠。圖／京站提供
慶祝中華隊在世界12強棒球金牌戰拿下台灣棒球史上首座世界冠軍，通路紛紛推出美食優惠。圖／京站提供

京站 品牌 牛奶

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