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限時3天門市打9折！歡慶中華隊奪冠 台鐵便當盒買1送1

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為慶祝中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，台鐵公司今宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1，以及實體門市文創商品9折等優惠活動。圖／台鐵提供
為慶祝中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，台鐵公司今宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1，以及實體門市文創商品9折等優惠活動。圖／台鐵提供

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，在冠軍戰中以4:0完封日本隊，奪下隊史3大賽首冠，全台振奮。為慶祝中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，台鐵公司今宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1，以及實體門市文創商品9折等優惠活動。

台鐵指出，台鐵夢工廠網路商店限時狂歡買1送1品項，包含I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當售價399元，限量50組；DR1000」方形便當空盒售價550元，限量150組；莒光號、藍皮列車、EMU3000型、EMU900型列車收納箱椅售價599元，四款任選共計限量100組。

特定門市推出海風＋山嵐陶瓷保溫提袋組買1送1，每組售價999元，限量100組，販售地點包含台鐵便當台北2、4、5號店及松山夢工場、南港夢工場。

台鐵表示，11月25日至11月27日止限時3天，限定商品破盤買1送1，以及門市文創商品9折活動（不含便當及特價商品）。

為慶祝中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，台鐵公司今宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1，以及實體門市文創商品9折等優惠活動。圖／台鐵提供
為慶祝中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，台鐵公司今宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1，以及實體門市文創商品9折等優惠活動。圖／台鐵提供
為慶祝中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，台鐵公司今宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1，以及實體門市文創商品9折等優惠活動。圖／台鐵提供
為慶祝中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，台鐵公司今宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1，以及實體門市文創商品9折等優惠活動。圖／台鐵提供
為慶祝中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，台鐵公司今宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1，以及實體門市文創商品9折等優惠活動。圖／台鐵提供
為慶祝中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，台鐵公司今宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1，以及實體門市文創商品9折等優惠活動。圖／台鐵提供

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