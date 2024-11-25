老乾杯桃園台茂店明開幕 首5日雙人同行「和牛肋眼薄切燒」免費吃

乾杯（1269）集團旗下頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」於桃園台茂購物中心開展新店，11月26日華麗登場。開幕首五日加碼雙人同行贈送「日本A5和牛肋眼薄切燒」期間限定菜色，是平時吃不到的燒肉料理，快搶先訂位。

看好桃園人口成長、消費潛力，乾杯集團搶於年底聚餐旺季前，連展三間桃園新店，黑毛屋已先後落腳華泰名品城、台茂購物中心，並迎來老乾杯桃園第二間分店「台茂店」，能更好提供北桃園、南桃園兩大生活圈美味服務，蓄勢待發迎接歲末聚餐商機。集團總店數達64家，包含台灣52家、中國大陸11家、英國1家。

新開幕的老乾杯位於台茂購物中心B2，近百坪空間擁有88席次。空間設計以和風摩登風格，運用大量木質元素、櫻花圖騰的牆面設計，為氛圍注入了優雅浪漫氣息。高達8米的挑高空間，懸掛著現代美學的巨型四方燈，展現出大器華麗的奢華感。並特別設置9間獨立包廂，提供隱密又舒適自在的用餐環境。

和牛燒肉品牌「老乾杯」鎖定喜愛品味、講究美味的饕客，打造出專屬於成熟大人的燒肉殿堂，由專人桌邊服務，品味日澳和牛燒肉、釜飯、獨家日本吟釀酒滿壽泉三大招牌美味，是專屬老乾杯的成熟韻味。對和牛美味追求，秉持著日本匠人精神，不僅經典延續且持續推陳出新，道道都是老乾杯的匠心之作。像是熱銷第一名的「多人和牛盛合」為精心設計多達六種不同風味的燒肉組合，讓味蕾在和牛特有的豐腴脂香與清爽赤肉之間反覆玩味。還有海陸交織的「老乾杯雲丹和牛壽司」、創意新穎的「北京烤鴨風味和牛捲」，都是老乾杯粉絲們前來必點的美味。