慶祝中華隊12強賽奪冠 這家餐飲集團火鍋即日起只賣1元

慶祝中華隊奪12強賽冠軍，台中市阿秋餐飲集團董事長廖豊民今天宣布，即日起到29日，凡是到阿秋餐飲集團用餐，內用每桌可享有一鍋的「1元火鍋」優惠。

廖民本身非常喜愛棒球，也積極推動棒運。他說，台灣隊等了 32 年，終於在今年拿下世界冠軍，這次勝利不僅來自台灣代表隊的努力與汗水，背後更有所有台灣人對於棒球的熱愛與堅持。推出優惠活動，是讓每個人都能加入這場全台的歡慶盛會，一起分享喜悅。

因此，阿秋餐飲集團旗下三家店「海鮮樓」、「健康店」以及「串樂吧」，原價680至1380元的的特選鍋物只需要1元。