好市多「黑色購物週」隱藏版優惠別錯過 免治馬桶座、Dyson吸塵器、LC鑄鐵鍋必入手

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今早正式開跑，推出超過500款優惠商品，總優惠金額近百萬元。首日除了搶先公開的10項主打優惠商品，其實賣場內的隱藏特價商品還有超級多，包括多款鑽石系列商品折扣都破萬元、鑄鐵鍋、行李箱、衛生棉，甚至有首度在黑五推優惠的免治馬桶座，還有耶誕佈置商品也都直接下殺優惠，商品非常多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等都有。記者也進入賣場搜羅隱藏版優惠，精選多款超值商品推薦，有需要的會員們別錯過。

口袋深的內行會員，進入賣場一定先直衝黃金鑽石區，首日有多款鑽石、珍珠飾品推出隱藏版優惠，其中首推1克拉圓形鑽石耳環，現折1萬，35,999元閃瞎路人。

除了伊萊克斯洗碗機、洗脫烘洗衣機推出超殺優惠，包括三星、LG也都有推冰箱、洗衣機等大家電的現場優惠，其中衣物護理夢幻逸品LG蒸氣電子衣櫥現折8,500元，29,999元就能入手。

冬季少不了的清淨機、除濕機也都有優惠，LG Puricare 360度空氣清淨機，現折3,600元，賣場價只要14,299元；伊萊克斯定額清淨除濕機現折2,800元，優惠價9,899元；WINIX清淨除濕機15公升，現折3,000元，優惠價8,699元。

而Dyson吸塵器也默默推出折扣，擁有輕巧機身的SV18 Digital Slim，現折1,061元，9,538元輕鬆帶回家。另外，LG A9K+濕拖直立式手持無線吸塵器也現折2,500元，9,999元優惠超划算。難得一見的還有首度在黑五推優惠的KOHLER瞬熱電腦馬桶座，現折2,000元，只要6,899元升級浴室設備。

迎接年末新春旅遊旺季，首日賣場也悄悄推出多款行李箱優惠，包括Samsonite、瑞士WENGER、SWISS MILITARY等歐洲品牌都推出大容量行李箱折扣，Samsonite推22+29吋行李箱2入組，只要4,999元就能輕鬆入手。

家有幼兒的民眾，首日除了滿意寶寶尿布箱購折扣，賣場其實還有頂級款幫寶適奢寵幫拉拉褲每箱折400元，1,599元寵愛寶寶屁股。