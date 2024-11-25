慶中華隊奪冠！富邦美術館即日起至12月8日免費參觀

2024年世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）金牌戰於24日晚間6時在東京巨蛋球場登場，臺灣隊展現強大火力，以4比0完封日本隊，成功摘下金牌，寫下歷史新篇章。富邦美術館也宣布，為了歡慶中華隊贏得世界冠軍，11月25日至12月8日免費參觀。

富邦美術館最新展覽「新宮晉：宇宙—風之旅人」已盛大開展，一共展出50件作品，包括新宮晉從1990年代至今所創作的一系列雕塑、繪畫、手稿、作品模型與藝術家出版的童書等。亮點作品〈Silent Water〉高逾兩米，為藝術家2024年最新力作。這件「水雕塑」以金屬為媒材，融合流暢線條與俐落造型，精緻地捕捉水的多樣性和特質，隨機演繹出自然的旋律。此外，這次更展出30件新宮晉作品的等比例模型。這些精巧童趣的動能雕塑，涵蓋海、雲、太陽等主題，在緩緩的動態中，流溢出自然與生命的力量，使觀者體會人類與宇宙之間的連結。

展期間，除了可以欣賞新宮晉的展覽，亦會推出成人及親子工作坊等教育活動，還能到富邦美術館一樓園景工坊體驗趣味關鍵字牆，選取關鍵字卡，製作成飛機、風箏、風車和鯉魚旗帶回家，同時以生活化的方式理解藝術家的創作概念。