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童趣「小樹市集」台史博登場 周末邀親子共同來挖寶

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「小樹市集」從兒童視角出發，讓小朋友也能一覽無遺小市集的大世界。圖／台史博提供
「小樹市集」從兒童視角出發，讓小朋友也能一覽無遺小市集的大世界。圖／台史博提供

國立台灣歷史博物館13周年館慶系列活動開跑，本周六、日將舉辦親子市集「小樹市集」，聚集200多個親子二手攤位、餐飲攤商等，館方邀請全台親子大手牽小手，一起到台史博的大草皮踏青野餐，讓小孩、毛孩一起放縱奔跑。

台史博表示，此次小樹市集吸引超過1000組家庭報名，經抽籤選出幸運的大小攤主，將家中蘊藏滿滿回憶的二手用品帶來分享，包括兒童玩具、餐具、家具寢飾、書籍、CD、學用品、衣物、鞋包飾品、運動用品；孕婦裝、親子裝、孕哺用品或書籍、副食品廚具等。

台史博提到，小樹市集有別於主流以大人為中心的市集，沒有高高的桌子、漂亮的洋傘，而是從小朋友視角出發的攤位與動線，讓更多決定與行動的權力回到孩子身上，在分享資源的同時，也交換孩童與家長間彼此成長過程中，最日常又無可取代的回憶。

此外，本次市集也鼓勵自備環保袋、餐具、容器，並設有「循環餐具租借」 ，讓不方便自備餐具的朋友，可以加入「不塑之客」的行列；「二手漂書站」歡迎民眾帶著好書來交換，將篩選書況好的童書，捐給有需要的機構或偏鄉圖書館。

台史博也說，「小樹市集」第4度來到台史博，適逢館方13周年慶，邀請各地親子30日、12月1日一起到小樹市集吃喝玩樂、追趕跑跳，交換彼此珍貴的資源和故事，相關活動資訊詳情，可洽台史博官網、臉書粉專查詢。

國立台灣歷史博物館13周年館慶系列活動開跑，本周六、日將舉辦親子市集「小樹市集」，聚集200多個親子二手攤位、餐飲攤商等，邀請全台親子大手牽小手，一起到台史博的大草皮踏青野餐。圖／台史博提供
國立台灣歷史博物館13周年館慶系列活動開跑，本周六、日將舉辦親子市集「小樹市集」，聚集200多個親子二手攤位、餐飲攤商等，邀請全台親子大手牽小手，一起到台史博的大草皮踏青野餐。圖／台史博提供

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