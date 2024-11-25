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赤峰街最新風格據點 台灣首間「Coach Play」概念店

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台灣首間「Coach Play」概念店座落在台北中山區赤峰街的獨棟百年老宅內。圖／Coach提供
台灣首間「Coach Play」概念店座落在台北中山區赤峰街的獨棟百年老宅內。圖／Coach提供

台灣首間「Coach Play」概念店座落在台北中山區赤峰街的獨棟百年老宅內，赤峰街擁有舊城文化魅力，也是深受年輕世代喜愛的街區，這裡融合Coach原創紐約精神，以及在地風格的街區個性。

「Coach Play」是Coach將「Come in and Play」帶入全方位品牌體驗中。概念店空間提供展演及選品，並融合了複合式餐飲，帶來五感體驗。

「Coach Play Chifeng St.」概念店，建築物保留了大量原有的紅磚結構，並融入美式風格、Coach設計細節以及品牌原生地紐約市的特色元素，一進門可見大型霓虹燈管及品牌標誌性吉祥物Rexy恐龍，踏上通往二樓的階梯，可看到整面復古電視牆與百年建築的屋頂原始樑柱，緊鄰綠意陽台的Coach Create提供個性化與訂製產品體驗。

整體空間內展示了時裝、鞋履和手袋，包含復刻品牌經典設計的Coach Originals系列；位於中央的皮革椅凳以精緻縫線裝飾，呈現品牌皮革工藝傳統，試衣間內的復古海報帶來品牌經典設計的回顧。

位於一樓的The Coach Coffee Shop與台灣在地品牌Odd One Out合作，提供靈感來自本地風味的飲品與甜點，讓概念店除了時尚單品外，也延伸了生活感，提供包括翠玉烏龍、茉莉包種、紅心芭樂、糖葫蘆，另有發想自黑膠唱片的圓形千層、有著Signature C緹花壓紋的霜淇淋甜筒等一系列特色菜單。

「Coach Play」概念店空間提供展演、選品，並融合了複合式餐飲。圖／Coach提供
「Coach Play」概念店空間提供展演、選品，並融合了複合式餐飲。圖／Coach提供
位於一樓的The Coach Coffee Shop與台灣在地品牌Odd One Out合作，提供靈感來自本地風味的飲品與甜點。圖／Coach提供
位於一樓的The Coach Coffee Shop與台灣在地品牌Odd One Out合作，提供靈感來自本地風味的飲品與甜點。圖／Coach提供
Coach Create提供個性化與訂製產品體驗。圖／Coach提供
Coach Create提供個性化與訂製產品體驗。圖／Coach提供
融合糖葫蘆等台灣特色的飲品。圖／摘自IG：coachplay_chifeng
融合糖葫蘆等台灣特色的飲品。圖／摘自IG：coachplay_chifeng
有著Signature C緹花壓紋的霜淇淋甜筒。圖／摘自IG：coachplay_chifeng
有著Signature C緹花壓紋的霜淇淋甜筒。圖／摘自IG：coachplay_chifeng
發想自黑膠唱片的圓形千層。圖／摘自IG：coachplay_chifeng
發想自黑膠唱片的圓形千層。圖／摘自IG：coachplay_chifeng
Tabby鏈帶包，22,800元。圖／Coach提供
Tabby鏈帶包，22,800元。圖／Coach提供
後背包，17,800元。圖／Coach提供
後背包，17,800元。圖／Coach提供
Popeye系列針織開襟衫，22,800元。圖／Coach提供
Popeye系列針織開襟衫，22,800元。圖／Coach提供

Coach Play 品牌

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