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好市多「黑色購物週」首日超殺優惠公開！洗碗機2萬有找、黃金鑽石區買氣也超夯

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
黑五首日黃金鑽石區詢問度超熱烈。記者黃筱晴／攝影
黑五首日黃金鑽石區詢問度超熱烈。記者黃筱晴／攝影

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今早正式開跑，推出超過500款優惠商品，總優惠金額近百萬元，等會員們來挖寶。今早內湖店9點開門營業前有約150位民眾搶先排隊進場，排在前段大多是住附近的民眾，均表示只是來逛逛看有什麼優惠的商品，但其中也有早就鎖定黃金商品的內行會員，一進場就直衝黃金鑽石區下單。另外，伊萊克斯獨立式洗碗機一早買氣也超旺，原價27,999元，現折8,000元，2萬有找就能升級免洗碗人生。

可能是好天氣的緣故，今年黑五首日人潮比往年更熱烈一些，首批進場的會員大多鎖定家電區，黃金鑽石區的詢問度也相當熱烈，首日主打優惠商品頂級Samsung 85吋4K QLED顯示器，原價117,999元，折價2.8萬元，優惠價89,999元、滿意寶寶哆啦A夢輕巧褲日本境內版箱購省200元，尺寸齊全每箱只要799元、SHARP 528公升四門對開冰箱新品上市現折8,900元，35,599元帶回家、歐樂B微震科技電動牙刷2入組現省1,390元，特價4,499元、席伊麗美姿標準雙人床墊現省7,300元，特價37,199元起、九陽免清洗多功能破壁調理機含蒸箱現折2,000元，特價7,899元、樂高送貨車現折800元，特價2,199元、DORMAKABA四合一智慧鎖現省3,000元，16,999元。另外，美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤現省130元，每包大約千元出頭，只優惠到11月28日止，對自己刀工有信心的會員，入手絕對划算。

今天官方預先公告的重點特惠商品，賣場中還有超多款隱藏特價商品，包括多款鑽石系列商品折扣都破萬元、鑄鐵鍋、行李箱、衛生棉，甚至有首度在黑五推優惠的免治馬桶座，還有耶誕佈置商品也都直接下殺優惠，商品多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等都有。好市多黑色購物週優惠商品天天都會新增，項目持續累加，但部分商品貨量有限，售完為止，會員們可以把握時機抽空來挖寶。

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
黑五首日內湖店9點開門營業前有約150位民眾搶先排隊進場。記者黃筱晴／攝影
黑五首日內湖店9點開門營業前有約150位民眾搶先排隊進場。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」期間營業時間均有調整。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」期間營業時間均有調整。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」本週盛大開跑。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」本週盛大開跑。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

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