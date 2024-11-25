歡慶中華隊奪冠！四大超商、家樂福推優惠

2024年世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）金牌戰於24日晚間6時在東京巨蛋球場登場，臺灣隊展現強大火力，以4比0完封日本隊，成功摘下金牌。四大超商、量販店不忘把握機會，齊齊推出超值優惠，與台灣球迷共慶輝煌時刻。

7-ELEVEN

7-ELEVEN推出優惠活動，OPENPOINT會員於2024年11月25日至11月26日，全店單筆消費滿120元可加贈20點OPENPOINT，活動限量4,000萬點，且每位會員最高可獲贈200點，送完為止。

慶祝大勝日本隊，爆吃日式美味！7-ELEVEN11月25日0點至11月26日限時優惠開跑，日本美食京都豆皮壽司、加賀屋湯泡飯和烤飯糰享單件88折，CITY系列濃萃美式與大杯馥芮白買2送2，黑糖珍珠撞奶買2送1。零食飲料部分，熊津玉米鬚茶/大麥飲、農心香辣海鮮烏龍麵、康貝特200P EX能量飲料等多款商品買1送1，波的多洋芋片買2送1，杜老爺冰品第2件10元。生活用品如高露潔全效牙齦護理專家牙膏及澎澎香浴乳補充包買1送1。門市同步推出思樂冰買1送1，小白兔暖暖包、自白肌潔顏乳及我的美麗日記面膜等指定商品第2件5折，行動隨時取推出CITY CAFE大杯拿鐵、御茶園極生茶買1送1。

11月25日當日，雪淋霜霜淇淋與酷聖石霜淇淋買1送1，門市限定活動11月25日2點至11月26日，御選肉鬆飯糰與雙蔬鮪魚飯糰任選兩件88折。

全家便利商店「隨買跨店取」11月25日上午10點起至晚上11點59分限定開賣，Let's Café經典拿鐵（特大杯）、Let's Café特濃美式咖啡（大杯）、可口可樂435ml、百事可樂600ml、礦物質強氣泡等皆可享同品項買1送1；FamiCollection氣泡水／檸檬氣泡水可享任選買1送1；星太郎勁辣超寬條餅買2送2；mini可樂果買2送1。

「全家食食購」限定優惠，即刻起至11月25日晚上11點59分結帳輸碼「就一起」可享全館消費滿200元現折20元，全館免運費、可指定日取貨。

萊爾富

萊爾富也推出限時優惠活動，即日起至11月25日23:59，民眾可上萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」完成指定任務，包含按讚「萊爾富超商Hi-Life粉絲專頁」及「指定貼文」（# 解渴飲品🍵樂法茶飲優惠序號🌿）等操作手續，有機會獲得指定樂法茶飲的免費1瓶、買1送1或第2件5元的優惠序號，數量限量5,000組，兌換期限至12月2日止。

萊爾富門市於11月25日至11月30日祭出限時6天Hi café特大杯全品項（不同價者以2件5折計算）、大杯特濃系列的美式咖啡/拿鐵咖啡與指定樂法茶飲享買1送1。優惠商品包含每日提神必備的Hi café特大杯系列的冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬/黃金柚香口味，單杯原價80元）；還有人氣冰風味氣泡系列（冬瓜/草莓/洛神花口味）、冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶）與冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻口味）；以及冰泰式奶茶與冰黑糖珍珠奶茶，共計16款商品享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。萊爾富也提供Hi café大杯的特濃美式咖啡與特濃拿鐵咖啡享同品項冰熱任選買1送1；另外還有650 mL系列的指定樂法茶飲，也享有限時任選買1送1的優惠，包含樂法的檸檬紅茶、錫蘭紅茶、金萱烏龍、四季春茶與日式綠茶。

OKmart

OKmart則推出十天應援優惠活動，11月25日至12月4日，全台OKmart門市提供多項獨家折扣，包括日系零食指定品項第二件六折，涵蓋森永、明治、雷神、UCC、喬亞等經典品牌，購買四件明治巧克力可獲贈「明治經典片裝隨身筆記組」；精選商品如加倍佳和曼陀珠買1送1，Dlucio氣泡酒加1元多1件，OKchoice爆米花青花椒風味及焦糖可可風味任選3件只需99元。OKCAFE與茗京萃聯名推出草本護嗓茶飲，紫蘇茶和百草甘茶每杯優惠價39元（原價55元），適合球迷在加油吶喊時呵護嗓音，活動期間多款商品優惠集中，讓球迷們在聲援台灣隊的同時也能輕鬆補給。

家樂福為奪冠祭出豐富優惠，動員家樂福量販/超市/線上購物/家速配齊發

11月25日至11月27日家樂福披薩18吋披薩口味任選1款/原價：299折20元

11月25日至26日金牌ONE台灣啤酒500ml 129元（原價160元）

11月25日當天家樂褔INLOVE CAF’E憋氣百香檸檬綠茶特惠65元買1送1、單筆消費不限金額即可59元加價購珍珍魷魚絲（80克（包）價值110元）

11月25日至11月30日第二波加碼10項人氣商品買1送1

11月25日至11月30日原味本舖牛奶花生（好事花生）、舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙、萬歲牌綜合果/米果綜合果系列、金針菇（包）、履歷柳丁（包）、家樂褔INLOVE CAF’E熱卡布奇諾、超大桔子抽屜整理箱-65L、運動長褲/運動Tee、職棒聯名純水，Mia C’bon頂級超市 : 晴天霹靂米買一送一。