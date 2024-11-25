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12強賽台灣隊奪冠 大魯閣股價跳空漲停推限時3天優惠

中央社／ 台北25日電

世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，引爆全民沸騰情緒，市場看好棒球風氣延燒，推升大魯閣今天股價跳空漲停鎖住，逾3400張買單排隊搶買，大魯閣也推出限時3天優惠。

世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。

奪冠消息推升台灣全民沸騰情緒，市場也看好棒球風氣延燒，經營棒壘球打擊場的大魯閣今天股價跳空漲停價21.45元鎖住，早盤成交量放大至2700多張，漲停價位和市價還有逾3400張買單排隊。

大魯閣宣布，自今天起至27日，連續3天推出「台灣no.1全民免費打活動」，除了回饋球數100%，買一球送一球，再加碼指定球道免費暢打，鼓勵喜愛棒球的球迷親自站上打擊區，搭上世界第一的話題與商機。

大魯閣 日本

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