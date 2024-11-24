慶中華奪冠基隆簡家蚵仔煎送千顆燒賣 珍味香餅店全5折

中華隊今晚在日本大巨蛋打敗日本拿下世界第一，舉國歡騰，基隆簡家蚵仔煎宣布25日上午10時30分起，免費送1000顆燒賣；另外，基隆珍味香暖暖總店今晚也在官方臉書貼文，「老闆嗨瘋了」，26日12時起，門市現場購買全品項全面5折。

基隆簡家蚵仔煎表示，謝謝中華隊，老闆兌現承諾1000顆燒賣免費送。因為世界棒球12強台灣勇闖冠軍賽，台日大戰備受矚目，中華隊不負眾望、勇奪金牌，贏日本不再是夢。

基隆簡家蚵仔煎說，他們是一群喜愛體育年輕朋友，謝謝中華隊永不放棄精神，燃燒愛國魂全台瘋狂。基隆簡家蚵仔煎地址在基隆市仁愛區孝三路93號。

另外，基隆珍味香暖暖總店今晚也在官方臉書貼文，「老闆嗨瘋了」，歡慶世界12強棒球錦標賽，台灣棒球史上首座世界冠軍，11月26日12時起，門市現場購買全品項全面5折。

創立於1962年的珍味香餅家是逾50年老店，曾獲選為基隆十大伴手禮評鑑第一名，以「紅豆麻糬餅」、「手工沙琪瑪」和「帝王酥」鎮店三寶出名，是暖暖老字號餅店，地址在暖暖街182號。