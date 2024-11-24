中華隊勇奪12強冠軍 屋馬燒肉狂賀推4天和牛六折優惠
2024世界12強棒球冠軍賽，中華隊以4比0奪下冠軍寶座，為中華隊球史創下最高峰！台中屋馬燒肉狂賀中華隊奪冠，11月25日到28日連續四天限時優惠「日本和牛牛排只要666元（原價990元）」邀請全國球迷一起到台中大口吃肉。
本次世界12強棒球賽中華隊成績32年來最佳，引發全民瘋棒球熱潮，15天賽事終在今日中華隊擊退日本，勇奪2024世界12強冠軍，台灣棒球史寫下輝煌一頁。
屋馬集團創辦人金泰宏表示：屋馬集團熱衷棒球賽事，這段期間不僅門市每天轉播賽況，更推出穿球衣應援享餐點優惠，一路為中華隊應援集氣。
今日擊敗日本奪冠，屋馬祭出最強冠軍專屬優惠慶祝，連續四日要讓全國球迷朋友大吃日本和牛！一同慶祝這個歷史性的榮耀時刻。
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