中華隊勇奪12強冠軍 屋馬燒肉狂賀推4天和牛六折優惠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
屋馬集團狂賀中華隊奪冠，推出日本和牛最強優惠。圖／屋馬提供
屋馬集團狂賀中華隊奪冠，推出日本和牛最強優惠。圖／屋馬提供

2024世界12強棒球冠軍賽，中華隊以4比0奪下冠軍寶座，為中華隊球史創下最高峰！台中屋馬燒肉狂賀中華隊奪冠，11月25日到28日連續四天限時優惠「日本和牛牛排只要666元（原價990元）」邀請全國球迷一起到台中大口吃肉。

本次世界12強棒球賽中華隊成績32年來最佳，引發全民瘋棒球熱潮，15天賽事終在今日中華隊擊退日本，勇奪2024世界12強冠軍，台灣棒球史寫下輝煌一頁。

屋馬集團創辦人金泰宏表示：屋馬集團熱衷棒球賽事，這段期間不僅門市每天轉播賽況，更推出穿球衣應援享餐點優惠，一路為中華隊應援集氣。

今日擊敗日本奪冠，屋馬祭出最強冠軍專屬優惠慶祝，連續四日要讓全國球迷朋友大吃日本和牛！一同慶祝這個歷史性的榮耀時刻。

強冠 日本和牛

延伸閱讀

12強賽／從不被看好到12強奪冠 看見中華隊新世代交替

12強賽／奪12強冠軍 外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

12強賽／中華隊勇奪冠軍 黃敏惠：寫下最美好歷史

12強賽／中華隊世界冠軍到手 蔡育輝再加碼發雞排300片

相關新聞

整理包／狂賀世界12強棒球賽中華隊奪冠！「4大超商限時優惠」日式鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰快搶買

中華隊今天（11月24日）在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，不僅是首度在世界12強棒球賽中稱霸，更是隊史第一次...

12強賽奪冠！虎航飛澳韓2人同行1人免費 遊樂園「與中華隊同名」玩免錢

中華隊成功奪下2024 WBSC 12強冠軍，各個品牌紛紛祭出慶祝優惠！台灣虎航宣佈，即日起包括澳門、韓國航線，加碼「2...

慶中華奪冠基隆簡家蚵仔煎送千顆燒賣 珍味香餅店全5折

中華隊今晚在日本大巨蛋打敗日本拿下世界第一，舉國歡騰，基隆簡家蚵仔煎宣布25日上午10時30分起，免費送1000顆燒賣；...

祭品文來了！逢甲夜市慶中華隊奪冠 嗨送300份雞排等

12強經典賽今晚由中華隊奪冠，逢甲夜市公告，恭喜中華隊冠軍入袋，逢甲夜市請大家免費吃雞排300份，並加碼黃記麻油雞100...

中華隊勇奪12強冠軍 屋馬燒肉狂賀推4天和牛六折優惠

2024世界12強棒球冠軍賽，中華隊以4比0奪下冠軍寶座，為中華隊球史創下最高峰！台中屋馬燒肉狂賀中華隊奪冠，11月25...

慶祝中華隊12強奪冠 麗寶樂園明起連5日推大優惠

歡慶中華隊獲得2024世界12強棒球錦標賽冠軍，麗寶樂園渡假區今晚聲明，推出探索世界、天空之夢摩天輪11月25日至29日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。