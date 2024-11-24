賀奪冠！拉麵、小籠包、手搖飲「7個品牌」通通買1送1
狂賀中華隊成功奪下2024 WBSC 12強冠軍！樂天皇朝限時享「八色小籠包買1送1」；樂蝦拉麵 「雙肉炙燒蝦湯拉麵套餐買1送1」；樂天小香港「一籠大滿足」贈特別版「棒球流沙包」。另外「Aunt Stella（詩特莉）」限時享「零秤餅乾同口味買1送1」；手搖飲TEATOP第一味、序序茶特別舉辦「指定飲品買1送1」；「CoCo」針對外送平台，可享「百香雙響炮買1送1」。
台灣樂天餐飲集團為慶祝中華隊奪冠，11月25日至11月27日期間，凡出示快閃活動圖文，即享3個品牌慶祝優惠。「樂天皇朝」推出經典商品「特色皇朝小籠包（八色）買1送1」，最新季節套餐內的八色小籠包品項也同樣一併加碼贈送。「樂蝦拉麵」則推出「雙肉炙燒蝦湯拉麵套餐」優惠，同樣可享「買1送1」。全新開幕的「樂天小香港」，凡點用獨家港點「一籠大滿足」1籠，即贈只送不賣版「棒球黃金流沙包」1籠（2入）。
來自日本的「Aunt Stella 詩特莉」為慶祝中華隊完封奪冠，11月25日全台門市及官網，均可享「零秤餅乾同口味買1送1 」，贈完為止。11月25日，連鎖手搖飲「TEATOP第一味」特別舉辦「指定飲品買1送1」，凡購買茉茗青妙(M) 送高山青茶(L)，每店限量100組，1人限購1組。「序序茶」凡購買王那堤（可免費加波霸）、荔綺拉圖、蜜柚晨光任1杯，則可免費贈送No.27 晨光，每店限量100組，1人限購1組。
連鎖手搖飲「CoCo」與「UberEats」合作，11月25日至11月28日期間，UberEats外送平台可享「百香雙響炮買1送1」。另外連鎖迴轉壽司「壽司郎」，11月25日至11月27日，「三得利頂級啤酒」、「角High」可享半價優惠，「塔塔醬酥炸大牡蠣」優惠價100元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言