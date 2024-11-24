賀奪冠！拉麵、小籠包、手搖飲「7個品牌」通通買1送1

狂賀中華隊成功奪下2024 WBSC 12強冠軍！樂天皇朝限時享「八色小籠包買1送1」；樂蝦拉麵 「雙肉炙燒蝦湯拉麵套餐買1送1」；樂天小香港「一籠大滿足」贈特別版「棒球流沙包」。另外「Aunt Stella（詩特莉）」限時享「零秤餅乾同口味買1送1」；手搖飲TEATOP第一味、序序茶特別舉辦「指定飲品買1送1」；「CoCo」針對外送平台，可享「百香雙響炮買1送1」。

台灣樂天餐飲集團為慶祝中華隊奪冠，11月25日至11月27日期間，凡出示快閃活動圖文，即享3個品牌慶祝優惠。「樂天皇朝」推出經典商品「特色皇朝小籠包（八色）買1送1」，最新季節套餐內的八色小籠包品項也同樣一併加碼贈送。「樂蝦拉麵」則推出「雙肉炙燒蝦湯拉麵套餐」優惠，同樣可享「買1送1」。全新開幕的「樂天小香港」，凡點用獨家港點「一籠大滿足」1籠，即贈只送不賣版「棒球黃金流沙包」1籠（2入）。

來自日本的「Aunt Stella 詩特莉」為慶祝中華隊完封奪冠，11月25日全台門市及官網，均可享「零秤餅乾同口味買1送1 」，贈完為止。11月25日，連鎖手搖飲「TEATOP第一味」特別舉辦「指定飲品買1送1」，凡購買茉茗青妙(M) 送高山青茶(L)，每店限量100組，1人限購1組。「序序茶」凡購買王那堤（可免費加波霸）、荔綺拉圖、蜜柚晨光任1杯，則可免費贈送No.27 晨光，每店限量100組，1人限購1組。