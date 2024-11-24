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12強賽奪冠！虎航飛澳韓2人同行1人免費 遊樂園「與中華隊同名」玩免錢

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台灣虎航推出「2人同行、1人免費」慶祝促銷。本報資料照片
台灣虎航推出「2人同行、1人免費」慶祝促銷。本報資料照片

中華隊成功奪下2024 WBSC 12強冠軍，各個品牌紛紛祭出慶祝優惠！台灣虎航宣佈，即日起包括澳門、韓國航線，加碼「2人同行、1人免費」，單程最低799元起。「麗寶樂園」推出探索世界、天空之夢摩天輪「會員買1送1」；「六福村」針對與中華隊任一球員、教練同名同姓者，可享免費入園。

即日起至11月25日23:59，台灣虎航推出慶祝優惠，澳門單程未稅799元起、韓國單程未稅1499元起，同時澳門、韓國加碼「2人同行、第2人免費」。其餘航線單程未稅1,599元起。

歡慶中華隊獲得2024世界12強棒球錦標賽冠軍，「麗寶樂園」推出探索世界、天空之夢摩天輪11月25日至11 月29日（週一至週五）「會員買1送1優惠」。

11月25日至1月1日期間，凡與2024棒球12強賽事中中華隊任一教練和球員姓名完全相同者，「六福村」則推出「免費入園」。

麗寶樂園渡假區為慶祝中華隊奪冠，推出限時優惠活動。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園渡假區為慶祝中華隊奪冠，推出限時優惠活動。圖／麗寶樂園渡假區提供

世界棒球12強 中華隊 六福村 台灣虎航 麗寶樂園

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