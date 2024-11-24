聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽奪冠！虎航飛澳韓2人同行1人免費 遊樂園「與中華隊同名」玩免錢
中華隊成功奪下2024 WBSC 12強冠軍，各個品牌紛紛祭出慶祝優惠！台灣虎航宣佈，即日起包括澳門、韓國航線，加碼「2人同行、1人免費」，單程最低799元起。「麗寶樂園」推出探索世界、天空之夢摩天輪「會員買1送1」；「六福村」針對與中華隊任一球員、教練同名同姓者，可享免費入園。
即日起至11月25日23:59，台灣虎航推出慶祝優惠，澳門單程未稅799元起、韓國單程未稅1499元起，同時澳門、韓國加碼「2人同行、第2人免費」。其餘航線單程未稅1,599元起。
歡慶中華隊獲得2024世界12強棒球錦標賽冠軍，「麗寶樂園」推出探索世界、天空之夢摩天輪11月25日至11 月29日（週一至週五）「會員買1送1優惠」。
11月25日至1月1日期間，凡與2024棒球12強賽事中中華隊任一教練和球員姓名完全相同者，「六福村」則推出「免費入園」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言