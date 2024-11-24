永豐餘百年慶／把握周一、周二最後參觀機會 循環屋、Better Choice展示區可現場報名 再逛回頭書市集

為慶祝創立一百週年，永豐餘特別於11月20日至11月26日期間，在台北101水舞廣場舉辦為期7日的「YFY Better Choice 永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動。受惠於週日的好天氣加持，現場匯聚許多親子前來同樂，在寓教於樂並富有意義的活動中，感受永續生活的重要價值。針對喜愛閱讀的民眾，週一、週二還有「回頭書市集」、「綠色好療癒DIY」等活動接力登場。

以回收器具作為樂器的打擊表演，獲得大小朋友們的熱烈迴響。圖／500輯攝影團隊提供

本次永豐餘百年展活動當中，規劃有全台首次展出的低碳建築「Wikkelhouse淨零全循環屋」，還有「Better Choice展示區」，展出永豐餘旗下各主要公司，共計百項的低碳、綠碳與生態永續產品成果與服務。現場有許多報名者親自前來感受、認識永豐餘在永續生活所付出的努力。針對周末時段，現場並安排台北君悅、吉可頌、Fika Fika Cafe、糯夫米糕等多個人氣品牌設攤，各家紛紛推出招牌料理或是展場限定產品，打造充滿美味的周末市集。

周末舞台周日安排艾怡良、梁文音、阿布絲、李芷婷、李佳歡等多名歌手輪番登場獻唱，大批粉絲們特地前來享受動人音樂。歌手們也不忘分享自己的環保理念，例如艾怡良會落實垃圾分類，透過5分鐘戰鬥澡節省洗澡用水；梁文音雖然還沒有要生小孩，但已跟手藝人預定竹編嬰兒搖籃，好用又環保。阿布絲除了會捐獻衣物給有需要的人，也會參與海邊淨灘等活動；至於李佳歡會隨身攜帶環保水杯、乘坐大眾運輸；李芷婷則是出門必自備環保購物袋、使用電子發票取代紙本發票。各種不同的小舉動，也讓永續態度逐步落實於生活之中。

艾怡良在生活中積極落實垃圾分類、節約用水等永續理念。圖／500輯攝影團隊提供 李佳歡透過自備環保杯、搭乘大眾運輸達到永續生活。圖／500輯攝影團隊提供 梁文音推薦使用竹編嬰兒搖籃，好用又環保。圖／500輯攝影團隊提供 阿布絲平常會參與海邊淨灘等活動。圖／500輯攝影團隊提供 李芷婷購物皆會自備環保袋。圖／500輯攝影團隊提供 周末舞台由艾怡良擔任壓軸獻唱。圖／500輯攝影團隊提供

為了讓永續生活觀念從小萌芽，永豐餘百年展特別於展場設計豐富的互動實驗區。「遠哲科學教育基金會」即規畫永續捕碳變色探索、餘力釋放緩衝挑戰、百年環保紙造創藝等等活動，吸引許多親子參與，現場歡笑聲不斷。至於「信誼基金會」也以「紙的嘉年華」為主題，設計減碳生活大富翁、紙彈簧走樓梯、紙樹會跳舞等等互動項目，讓孩童在玩樂中，認識與紙相關的自然科學與永續生活主題。另外街頭打擊樂手Han Beat吳承翰，在現場透過回收再利用的水桶、鍋碗瓢盆作為樂器，同樣帶來精彩表演，為現場孩童留下美好回憶。

現場豐富的互動實驗課程，帶來寓教於樂的永續教育意義。圖／500輯攝影團隊提供 信誼基金會藉由互動遊戲，讓孩童認識自然科學與永續生活主題。圖／500輯攝影團隊提供

隨著周末活動圓滿落幕，永豐餘百年展於週一、週二也會安排「回頭書市集」，將有聯經、胡思、恬野書等出版社、書店到場，帶來二手或是輕微瑕疵的新書，讓喜愛閱讀的民眾可以盡興挖寶，也能讓書本可以持續流通。同步登場的「洗潔淨實驗」，參與者可獲贈橘子工坊洗衣膠囊。另外「綠色好療癒DIY」活動，運用永豐餘循環再利用的華豐牌肥料、中華紙漿造紙餘料製成的花盆，讓民眾在專業老師的帶領之下，享受療癒的綠植過程、種下自己的多肉植物（線上報名已經額滿，現場僅有機會排隊候補，不保證候補成功）。

永豐餘百年展邀請8間獨立書店、出版社舉辦「回頭書市集」。圖／500輯攝影團隊提供 永豐餘百年展打造「回頭書市集」賦予書籍新的機會。圖／500輯攝影團隊提供