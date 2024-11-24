整理包／狂賀世界12強棒球賽中華隊奪冠！「4大超商限時優惠」日式鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰快搶買

中華隊今天（11月24日）在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，不僅是首度在世界12強棒球賽中稱霸，更是隊史第一次奪得三大賽冠軍，為台灣棒球史寫下新頁！4大超商與全台球迷一同狂歡慶賀、見證歷史性的一刻，再度祭出加碼限時優惠，品項選擇更豐富，咖啡、飲品、零食、鮮食、冰品全都有。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN OPENPOINT會員11月25日至11月26日限時2天於全店購買指定商品結帳滿120元加贈20點OPENPOINT，總限量4,000萬點、每會員上限贈200點。

狂賀擊敗日本隊，邀請球迷爆吃日式美味，7-ELEVEN「行動隨時取」11月25日凌晨0點至11月26日限時開賣，京都豆皮壽司、加賀屋－鮮蔬魚肉湯泡飯／酒蒸蛤蜊烤飯糰可享單件88折；CITY系列感動回饋，濃萃美式咖啡買2送2、CITY PRIMA大杯精品馥芮白買2送2、黑糖珍珠撞奶買2送1；還有零食飲料加碼優惠，包括韓國熊津玉米鬚茶／大麥飲買1送1、波的多洋芋片（薄片蚵仔煎／荷包蛋）買2送1、康貝特200P EX能量飲料225ml買1送1、農心香辣海鮮烏龍麵買1送1、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買1送1、韓國sweetory起司餅乾／可可球系列買1送1、指定杜老爺冰品 同品項第2件10元、高露潔全效牙齦護理專家牙膏買1送1、澎澎香浴乳－水嫩清爽700ml補充包買1送1。

7-ELEVEN門市11月25日至11月26日推出思樂冰大杯全口味買1送1，小白兔暖暖包／自白肌潔顏乳100g／我的美麗日記面膜同系列指定品項任選第2件5折，指定利捷維商品／我的健康日記蜂王膠原飲。同品牌買1送1

此外，11月25日還有單日限定門市優惠，雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋全口味可享同品項買1送1。

上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。

●全家便利商店

全家便利商店「隨買跨店取」11月25日上午10點起至晚上11點59分限定開賣，Let’s Café經典拿鐵（特大杯）、Let’s Café特濃美式咖啡（大杯）、可口可樂435ml、百事可樂600ml、礦物質強氣泡等皆可享同品項買1送1；FamiCollection氣泡水／檸檬氣泡水可享任選買1送1；星太郎勁辣超寬條餅買2送2；mini可樂果買2送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。

「全家食食購」限定優惠，即刻起至11月25日晚上11點59分結帳輸碼「就一起」可享全館消費滿200元現折20元，全館免運費、可指定日取貨。

●萊爾富

萊爾富感謝全民齊心力挺台灣英雄辛苦征戰為國爭光，於11月25日至11月30日祭出限時6天Hi café 特大杯全品項（不同價者以2件5折計算）、大杯特濃系列美式咖啡／拿鐵咖啡與指定樂法茶飲享買1送1優惠。

萊爾富門市於11月25日至11月30日限時6天推出Hi café特大杯全品項（不同價者以2件5折計算）、大杯特濃系列美式咖啡／拿鐵咖啡與指定樂法茶飲享買1送1。優惠商品包含Hi café特大杯系列的冰／熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰／熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，單杯原價80元）、冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，單杯原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，單杯原價65元）、清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）、冰泰式奶茶（單杯原價55元）、冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），可享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。萊爾富也祭出Hi café大杯特濃美式咖啡、特濃拿鐵咖啡享同品項冰熱任選買1送1；另外還有650mL系列的指定樂法茶飲，也享有限時任選買1送1，包含樂法檸檬紅茶、錫蘭紅茶、金萱烏龍、四季春茶與日式綠茶。

即日起至11月25日晚上11點59分止，民眾可上萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」完成指定任務，包含按「萊爾富超商Hi-Life粉絲專頁」讚及「指定貼文」（# 解渴飲品樂法茶飲優惠序號）讚，並於指定貼文點擊指定遊戲連結試手氣（每個Facebook帳號僅限1次抽獎機會，活動參與人數上限5,000人，優惠序號數量有限，贈完為止），進入萊爾富超商Hi-Life粉絲專頁Messenger，依照萊爾富超商Hi-Life粉絲專頁Messenger私訊指示點選「開始抽獎」進入活動頁面，點選「GO」啟動並完成轉盤遊戲，就有機會獲得限量指定樂法茶飲免費1瓶、買1送1或第2件5元的序號乙組（須於2024年12月2日兌換完畢），活動獎品將以序號方式發送至萊爾富超商Hi-Life粉絲專頁Messenger對話欄，中獎者須存入Hi-Life VIP APP後始可進行兌換，中獎者須下載Hi-Life VIP APP並完成註冊，若因個人因素導致獎品無法派發，視同放棄得獎資格，獎品恕不補發。

●OKmart

OKmart即日起至12月4日全台門市推獨家優惠，包括指定日系糖餅可享第2件6折；明治巧克力優惠加碼，一次購買4件指定品項，送「明治經典片裝隨身筆記組」，送完為止；加倍佳、曼陀珠可享同品項買1送1；OKchoice爆米花兩種口味任選3件優惠價99元；OKCAFE X 茗京萃聯名紫蘇茶、百草甘茶單杯優惠價39元（原價55元）。