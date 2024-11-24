中華隊12強奪金！超商推優惠齊賀 咖啡、樂法茶飲「買一送一」喝起來

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）4強決賽金牌戰，台灣對決日本火力全開，終場以4:0擊敗日本一掃陰霾，順利抗日奪金成功。萊爾富為台灣英雄奪金喝采，11月25日前至萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」完成指定任務，萊爾富將祭出免費樂法茶飲。

萊爾富表示，感謝全民齊心力挺臺灣英雄辛苦征戰為國爭光，於11月25日至11月30日祭出限時6天Hi café 特大杯全品項、大杯特濃系列的美式咖啡/拿鐵咖啡與指定樂法茶飲享買1送1優惠。

萊爾富表示，即日起至11月25日23:59分止，民眾可上萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」完成指定任務，包含按「萊爾富超商Hi-Life粉絲專頁」讚及「指定貼文」（# 解渴飲品🍵樂法茶飲優惠序號🌿）讚，並於指定貼文點擊指定遊戲連結試手氣。