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中華隊12強奪金！超商推優惠齊賀 咖啡、樂法「買一送一」喝起來

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中華隊12強奪金！超商推優惠齊賀 咖啡、樂法茶飲「買一送一」喝起來

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
2024世界棒球12強賽4強決賽金牌戰，台灣對決日本火力全開，終場以4:0擊敗日本一掃陰霾，順利抗日奪金成功。記者許正宏／攝影
2024世界棒球12強賽4強決賽金牌戰，台灣對決日本火力全開，終場以4:0擊敗日本一掃陰霾，順利抗日奪金成功。記者許正宏／攝影

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）4強決賽金牌戰，台灣對決日本火力全開，終場以4:0擊敗日本一掃陰霾，順利抗日奪金成功。萊爾富為台灣英雄奪金喝采，11月25日前至萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」完成指定任務，萊爾富將祭出免費樂法茶飲。

萊爾富表示，感謝全民齊心力挺臺灣英雄辛苦征戰為國爭光，於11月25日至11月30日祭出限時6天Hi café 特大杯全品項、大杯特濃系列的美式咖啡/拿鐵咖啡與指定樂法茶飲享買1送1優惠。

萊爾富表示，即日起至11月25日23:59分止，民眾可上萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」完成指定任務，包含按「萊爾富超商Hi-Life粉絲專頁」讚及「指定貼文」（# 解渴飲品🍵樂法茶飲優惠序號🌿）讚，並於指定貼文點擊指定遊戲連結試手氣。

統一超7-ELEVEN也加碼OPENPOINT會員，11/25-11/26全店商品滿120元加贈20點OPENPOINT限量4000萬點#每會員上限贈200點，京都豆皮壽司、加賀屋-鮮蔬魚肉湯泡飯/酒蒸蛤蜊烤飯糰單件88折，並推出濃萃美式、大杯精品馥芮白買2送2，黑糖珍珠撞奶買2送1等多樣優惠。

萊爾富於11月25日至11月30日祭出限時6天Hi café 特大杯全品項、大杯特濃系列的美式咖啡/拿鐵咖啡與指定樂法茶飲享買1送1優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富於11月25日至11月30日祭出限時6天Hi café 特大杯全品項、大杯特濃系列的美式咖啡/拿鐵咖啡與指定樂法茶飲享買1送1優惠。圖／萊爾富提供

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