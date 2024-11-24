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好市多黑色購物週明開跑！首日10大主打優惠商品 電視、床墊下殺省近3萬
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」將於11月25日至12月1日盛大開跑，限時7天，推出超過500款優惠商品，總優惠金額近百萬元。
稍早好市多也搶先公告了首日10款主打特惠商品，同樣出現了4K大電視、紙尿布、洗碗機、床墊等熱門商品，還有限時4天優惠的牛肉真空包，另外，更首度出現了近年很熱門的智慧門鎖，以及破壁調理機，許多都是平常就相當熱門的爆款商品，平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週折扣價格肯定更甜，有興趣的會員趕快加入購物清單進場選購。
首日主打優惠包括頂級Samsung 85吋4K QLED顯示器，折價2.8萬元、滿意寶寶哆啦A夢輕巧褲日本境內版箱購省200元、伊萊克斯獨立式洗碗機現省8,000元、SHARP 528公升四門對開冰箱現折8,900元、歐樂B微震科技電動牙刷2入組現省1,390元、席伊麗美姿標準雙人床墊現省7,300元、九陽免清洗多功能破壁調理機含蒸箱現折2,000元、樂高送貨車現折800元、DORMAKABA四合一智慧鎖現省3,000元。另外，美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤現省130元，只優惠到11月28日止。
除了台灣好市多Facebook和Instagram官方帳號、App提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出多款特價商品等待民眾挖寶，且優惠商品多元，除了限量的黃金珠寶，還有家電、3C、珠寶、日常用品、服飾、食品等。好市多也預告，包括LG除濕機、LE CREUSET鑄鐵鍋，甚至iPad、Apple Watch都會有優惠。
全台14家分店11月25日至11月28日提早至9點開始營業，11月29日至12月1日更提早到8點就開門。按照往例，實際上各分店可能會視排隊情況再提早10分鐘左右就先開放排隊的民眾入場。
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