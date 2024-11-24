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迎黑五購物節 7-11門市、線上購物平台祭超值優惠

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
7-ELEVEN 「i 預購」線上平台自 11 月 25日至11月30日推出「黑五購物節」超值優惠。圖／統一超提供。
7-ELEVEN 「i 預購」線上平台自 11 月 25日至11月30日推出「黑五購物節」超值優惠。圖／統一超提供。

年末購物盛事「黑色購物節」將於11月29日到來，統一超7-ELEVEN全台門市與「i預購」、「iOPEN Mall」線上平台紛紛祭出「黑五購物節」好康，門市指定商品最低下殺5折起。

統一超表示，今年更首次推出「黑五購物節CITY CAFE小七集點GO」活動，買2杯CITY系列大杯黑美式咖啡送2杯等值活動點數，相當於買2杯送2杯，但更可使用點數自由選擇兌換指定商品；線上則推出黑色星期五指定商品優惠，最低1元起即可搶限量商品，指定商品或滿額再送OPENPOINT點數回饋。

統一超表示，i預購線上平台自11月25日至11月30日推出「黑五購物節」超值優惠，天天免運!指定商品下殺3折起，再享最高15% OPENPOINT點數回饋，更精選上百款3C家電、生活用品、精品包袋、美食甜點、家飾寢具等「黑系商品」下殺3~6折。

統一超指出，打造離家最近的開店平台「iOPEN Mall」於11月22日至26日連續五天推出超殺黑色星期五限量優惠，期間每日上午11點祭出1元搶限量「ONAIR膠囊急速口袋充5000mAh」活動，還有指定店家消費滿5000元贈送500點OPENPOINT點數、指定常溫商品下單金額滿39元即享免運。

黑色購物節

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